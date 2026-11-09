MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ü anmanın yanı sıra onun fikirlerini yaşatmanın önemine dikkat çekti. Bahçeli, "Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mesajında Atatürk'ün mirasına sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, onun fikirlerinin çağın gerçekleri doğrultusunda geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünün devlet ve millet adına büyük önem taşıdığını ifade eden Bahçeli, bu günün değerini anlamanın da en az anma günü kadar önemli olduğunu kaydetti.

Bahçeli, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk'ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir. Ancak bugünü değerli ve kıymetli kılanın ne olduğunu doğru anlamakta en az bugün kadar önemlidir. Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkana kavuşur. Zamanın ruhuna uygun politikalara temel yapmakla mümkün olur."

"KURUCU FELSEFESİNİ FAALİYETLERİMİZİN MERKEZİNE KOYMALIYIZ"

Atatürk'ün kurucu felsefesinin, devlet aklının ve temel ilkelerinin tüm faaliyetlerin merkezine alınmasının önemine işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak Atatürk'ün kurucu felsefesini, devlet aklını ve temel ilkelerini her yönü ile faaliyetlerimizin merkezine koymak onu anlamanın en sağlıklı yoludur. Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır.

Tarihsel tecrübemizle yaşadığımız coğrafyadaki jeopolitik konumumuzu günün şartlarına göre daha anlamlı bir şekilde değerlendirip bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, stratejik bir akılla birleştirerek ivmeye dönüştürebilmektir."

CUMHURİYET VURGUSUNU HATIRLATTI

Atatürk'ün askeri başarılarının yanı sıra Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarıyla da büyük bir devlet adamı olduğunu belirten Bahçeli, mesajında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Atatürk, cephede kazandığı savaşlarda başarılı bir asker ve komutan iken Cumhuriyetle birlikte yaptığı inkılaplarla Türk milletini çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmayı amaçlayan büyük bir devlet adamı olduğunu kanıtlamış liderdir.

'Benim en büyük eserim Cumhuriyettir' diyen Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' diyerek de eserinin sonsuzluğuna dikkat çekmiştir."

"BÜYÜK MİRASI SONSUZA KADAR YAŞATMALIYIZ"

Atatürk'e sevgi ve saygıyla bağlı kuşakların görevine de değinen Bahçeli, onun bıraktığı mirasın gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu anlamlı ve veciz sözler düşünüldüğünde Atatürk'e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır.

Bu düşüncelerle aramızdan ayrılışının 88. Yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarıyla birlikte aziz şehitlerimizi saygı ve şükran hislerimle anıyor, hepsine Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun diyorum."