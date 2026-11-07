Özvar, ders içeriklerinin güncellenmesi gerektiğini ifade ederek yapay zekanın ders programlarında yer alması, dijital becerilerin ve yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

Eğitim programlarının yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Özvar, Türkiye'de lisans eğitimi boyunca yaklaşık 60 ders verildiğini, Avrupa'da ise bu sayının 20-25 civarında olduğunu belirtti.

Üniversitelerin istihdamla daha yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Özvar, mezunların iş bulma imkanlarının programların geleceğinde etkili olduğunu söyledi. İstihdamı kolay olan programların bulunduğunu aktaran Özvar, mezunlarının istihdam edilemediği bölümlerin kapatıldığını, yeni açılan programların sayısının ise 80'e yaklaştığını kaydetti.

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özvar, yükseköğretimde müfredatın sadeleştirilmesi, ders sayılarının azaltılması ve eğitim içeriklerinin güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitiminin 3 yılda tamamlanabilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıkladı. Özvar, lisans programlarının 180 kredi üzerinden 3 yılda tamamlanmasının mümkün olabileceğini belirterek üniversitelerin yaklaşık bir yıldır bu modele hazırlandığını söyledi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

4 YILLIK LİSANS EĞİTİMİ 3 YILA İNDİRİLEBİLİR

Lisans eğitiminin süresine ilişkin yürütülen çalışmanın ayrıntılarını da paylaşan Özvar, Avrupa'da lisans eğitiminin ortalama 3 yıl sürdüğünü, bazı alanlarda ise özel yetkinlik kazandırılması amacıyla 3+2 modelinin uygulandığını söyledi.

Türkiye'de de lisans programlarının 180 kredi üzerinden 3 yılda tamamlanabileceğini dile getiren Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır bu konuda hazırlandığını belirtti.

Özvar, mevcut eğitim süresinin gençlerin iş hayatına atılma yaşını ileriye taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortaöğretimde bir gencimiz için 4+4+4 ile 12 senelik zorunlu eğitimimiz var. 4 yıl da lisans eğitimiyle 16 yıl resmî eğitim kurumlarının içinde geçen süre. Erkek öğrenci ise askerlik, staj ve iş aramayla hayata atılma yaşı 26-27'lere geliyor."

"DERSLER DEVAM ETSİN, UYGULAMA AĞIRLIKLI EĞİTİM OLSUN"

Türkiye'nin nüfus yapısındaki değişime de değinen Özvar, doğurganlık oranlarının düştüğünü ve evlilik yaşının ertelendiğini belirtti. Bu gelişmelerin Türkiye'nin nüfusu açısından kritik bir tablo ortaya çıkardığını ifade etti.

Özvar, eğitim süresinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak derslerin devam etmesiyle birlikte öğrencilerin uygulama ağırlıklı eğitimle hayatın içinde daha fazla yer almasını istediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYINLARDA 13. SIRAYA YÜKSELDİ

Yükseköğretimdeki gelişime ve bütçe artışına da değinen Özvar, Türkiye'nin bilimsel yayın performansında önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Özvar, Türkiye'nin 2000'li yıllarda bilimsel yayınlarda dünya genelinde 35'inci sırada bulunduğunu, bugün ise 13'üncü sıraya yükseldiğini belirtti.