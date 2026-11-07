İKİ KARDEŞ ŞEHRİN BAĞLARI DAHA DA GÜÇLENECEK Başkan Genç, Türkiye ve Mısır arasındaki tarihi ilişkilerin yeni dönemde diplomatik, ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda daha da güçlendirilmesini hedeflediklerini belirterek, "Türkiye ve Mısır, Akdeniz'in iki güçlü ve önemli ülkesi. Tarihten gelen ilişkilerimizin yeni dönemde diplomatik, ticari, ekonomik ve kültürel alanlarda çok daha güçlü bir şekilde gelişmesini arzu ediyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı da bu konuda ne kadar doğru bir adım attığımızı bizlere gösteriyor. Çünkü Mısırlı kardeşlerimizin bugün gerçekleştirdiğimiz B2B görüşmelerine göstermiş olduğu büyük ilgi, bizleri son derece memnun etti. Hatta bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz B2B toplantıları içerisinde en yoğun katılımlardan birinin burada, Kahire'de gerçekleştiğini ifade edebilirim. Bu ilgi, iki ülke arasındaki iş birliği potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Elbette bu ilişkilerin daha da geliştirilmesinde en önemli unsurlardan biri ulaşım. Mevcut charter seferlerinin tarifeli uçuşlara dönüştürülmesi konusunda ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bunu gerçekleştirdiğimiz takdirde bugün Kahire'de attığımız bu adımın önümüzdeki günlerde, aylarda ve yıllarda Trabzon ile Kahire arasında çok daha güçlü bir bağ oluşturacağına, turizm ve ticaret anlamında kalıcı bir köprü kuracağına yürekten inanıyorum. Göstermiş olduğunuz misafirperverlik ve samimi ev sahipliğiniz için şükranlarımı sunuyorum. Kahire'de başlayan bu güzel dostluğun Trabzon'umuzda da büyümesini, ticari iş birliklerimizin güçlenmesini ve iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin yeni başarılara ulaşmasını yürekten temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzon ve Kahire, iki kardeş şehir olarak gelecekte çok daha güçlü bağlara sahip olacak; iki ülke arasındaki ortak geleceğin inşasına birlikte katkı sunacaktır." diye konuştu.

BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜR Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, "Trabzon, Türkiye'nin en aktif, girişimci, başarılı ve iddialı şehirlerinden biridir. Sanayiden denizciliğe, siyasetten edebiyata, bilimden ekonomiye, ticaretten spora ve futbola kadar birçok alanda önemli başarılara imza atmıştır. Trabzon'la gurur duyuyoruz. Ancak bugün turizmden söz ediyoruz. Trabzon; yeşili, dağları, ormanları, denizi, eşsiz mutfağı ve tarihi eserleriyle Mısırlı ve Arap kardeşlerimiz için çok özel bir turizm destinasyonudur. Mısırlı ve Arap turistler, seyahatlerinde güvenli ve huzurlu bir ortamın yanı sıra camilere ulaşabilmeyi, helal gıdaya erişebilmeyi ve farklı doğal güzellikleri keşfetmeyi arzu ediyor. Trabzon ise yağmuru, serin iklimi, yemyeşil doğası ve Karadeniz'in eşsiz manzaralarıyla bu beklentilere önemli ölçüde cevap veriyor. İşte bu nedenle Mısırlı kardeşlerimizin Trabzon'u ziyaret etmesi, şehrimizi tanıması ve bu eşsiz güzellikleri keşfetmesi amacıyla Sayın Başkanımızın girişimleriyle bu turizm buluşmasını gerçekleştirdik. Bu anlamlı organizasyona öncülük eden Sayın Başkanımız Ahmet Metin Genç'e teşekkür ediyor, Trabzon ile Mısır arasındaki turizm ilişkilerinin daha da güçlenmesini diliyorum." dedi. İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, "Hakikaten bugün burada çok güzel ve anlamlı bir etkinlik vesilesiyle bir araya geliyoruz. 'Trabzon Kahire ile Buluşuyor' etkinliğinde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Mısır ile Türkiye, çok yakın dostluk ilişkilerine, ortak tarihe ve güçlü kültürel bağlara sahip iki ülkedir. Bu anlamda ülkelerimiz gibi Trabzon ile Kahire de birbirine oldukça yakın iki şehir konumundadır. Tarihi, kültürü, doğal güzellikleri ve gastronomisiyle Trabzon, hem bölgemizin hem de ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biridir. Bu potansiyelimizi Mısırlı dostlarımızla daha güçlü şekilde buluşturmayı ve iki şehir arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

KAHİRE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ TİCARET PAZARIDIR TTSO Başkanı Erkut Çelebi, "Trabzon olarak turizmi yalnızca konaklama ve ziyaret olarak değerlendirmiyoruz. Turizmi; iki ülke arasındaki dostlukların geliştirilmesi, ticari ilişkilerin güçlendirilmesi, kültürlerin birbirini daha yakından tanıması ve ekonomik iş birliklerinin artırılması açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kahire ve Mısır, bizim için önemli bir turizm ve ticaret pazarıdır. Bu doğrultuda Mısır halkının Türkiye'yi ve özellikle Karadeniz Bölgesi'nin eşsiz doğal güzelliklerini daha yakından tanımasını, Trabzon'umuzu ziyaret etmesini ve bölgeye yönelik turizm hareketliliğinin artırılmasını istiyoruz." dedi.