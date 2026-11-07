Trabzon ile Kahire arasında turizm ve ticaret buluşması
Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kahire'de düzenlenen B2B görüşmelerinde iki kent arasındaki turizm ve ticaret ilişkileri ele alındı. Başkan Ahmet Metin Genç, yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek mevcut charter seferlerinin tarifeli uçuşlara dönüştürülmesi için çalıştıklarını söyledi.
Trabzon ile Mısır arasında turizm ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen B2B görüşmelerine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon ve Kahire, iki kardeş şehir olarak gelecekte çok daha güçlü bağlara sahip olacak; iki ülke arasındaki ortak geleceğin inşasına birlikte katkı sunacaktır." dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Trabzon'un turizm potansiyelini, ticari ve kültürel zenginliklerini uluslararası alanda tanıtmak, kent ile Mısır arasındaki ekonomik ve turizm ilişkilerini geliştirmek amacıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen program kapsamında B2B (Business-to-Business) görüşmeleri düzenlendi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Trabzon Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Ali Tuna, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan'ın yanı sıra turizm sektörü temsilcileri katıldı. Program kapsamında alanda kurulan Mısırlı acente ve seyahat firmalarına ait 40 standı gezen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve beraberindeki heyet, Trabzon'un turizm, kültür, gastronomi ve ticari değerlerinin tanıtıldığı stantlarda incelemelerde bulundu. Katılımcılar, Trabzon'un doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan tanıtım videosunu da izledi.
SALAH'IN TRANSFERİ ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLDU
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un sahip olduğu tarihi, kültürel, doğal ve gastronomik değerleri uluslararası platformlarda tanıtmanın önemine dikkat çekerek, "Biz Trabzon olarak bu güzel şehrimizi bir taraftan uluslararası arenada tanıtmaya, turizm ve ticaret potansiyelini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışırken diğer taraftan da iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirecek yeni fırsatlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Bildiğiniz üzere, yakın zamanda, 6 Ağustos tarihinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın ve Mısır'ın yetiştirdiği en büyük futbolcular arasında gösterilen, Mısır'ın gururu Muhammed Salah, Trabzonspor'umuza transfer oldu. Trabzon şehrimiz, Salah'ı adeta kendi öz evladı gibi karşıladı. Bunu bütün samimiyetimle ifade ediyorum; eminim ki Salah, kendi ülkesi Mısır'da olduğu kadar Trabzon'da ve Türkiye'de de çok sevilen bir karakter haline geldi. Çünkü Salah yalnızca bir yıldız futbolcu değil, aynı zamanda duruşu ve karakteriyle çok daha öte bir anlam taşıyan, bütün insanlığın vicdanına hitap eden önemli bir isimdir. Özellikle dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde ortaya koyduğu insani duruş, kendisini çok daha özel bir noktaya taşımaktadır. Dolayısıyla Salah'ın Trabzonspor'a transferi, iki ülke arasındaki zaten güçlü olan tarihi ve kültürel ilişkilerimizin yeni bir dönemde daha da gelişmesi için önemli bir fırsat oluşturmuştur." dedi.