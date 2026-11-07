Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi öncesinde Türkiye'nin hedeflerini ve hazırlıklarını açıkladı. Yaklaşık 20 gün sürecek ve 1,5-2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması beklenen organizasyonda Türkiye, Sıfır Atık tecrübesini, deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını ve temiz enerji hedeflerini dünya ülkeleriyle paylaşacak. COP31'in yalnızca kararların alındığı bir zirve olmayacağını vurgulayan Kurum, "Artık dünya bizden salonlarda karar almamızı, konuşmamızı beklemiyor. Uygulama COP'u olacak ve burada aldığımız kararların sahada yansımalarını göreceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, Türkiye'nin COP31 başkanlığını üstlenmesinin uzun ve zorlu bir diplomasi mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomatik temasların önemine dikkat çeken Kurum, Türkiye'nin çevre alanındaki tecrübesini uluslararası platforma taşıyacağını söyledi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYAYA SIFIR ATIK ÇAĞRISI

Kurum, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek Sıfır Atık hareketinin uluslararası alanda önemli bir markaya dönüştüğünü ifade etti.

"Sayın Hanımefendi'nin sıfır atık anlayışını artık bir marka haline getirip tüm dünyada Sıfır Atık'ın Birleşmiş Milletler nezdinde artık gününün kutlandığı bir süreci yaşadık" diyen Kurum, bu tecrübeyi COP31'de bütün dünyaya aktaracaklarını vurguladı.

10 BAŞLIKTA EYLEM AJANDASI

COP31 kapsamında 10 başlıklı bir eylem ajandası hazırladıklarını açıklayan Bakan Kurum, alınan kararların somut hedeflere dönüştürülmesinin amaçlandığını belirtti.

Dirençli şehirler, sıfır atık, temiz enerji, yeşil sanayileşme, metan emisyonlarının azaltılması, gençlik ve eğitim ile gıda güvenliği öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye'nin deprem bölgesinde edindiği tecrübeyi de uluslararası kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Kurum, iklim değişikliğinin artık ertelenemeyecek bir mesele olduğuna dikkat çekti.

"Artık dünya bizden salonlarda karar almamızı, konuşmamızı beklemiyor" ifadelerini kullanan Kurum, Paris Anlaşması'yla ortaya konulan 1,5 derece hedefinin yakalanmasının zorlaştığını belirterek daha kararlı adımlar atılması gerektiğini söyledi.

2035 İÇİN KRİTİK HEDEFLER

Türkiye'nin enerji dönüşümüne ilişkin hedeflerini de açıklayan Kurum, 2035 yılına kadar yüzde 35 elektrifikasyon hedefi belirlediklerini duyurdu.

Sanayi, tarım, turizm, şehirler ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda elektrifikasyonun yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Kurum, fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılmasının enerji bağımsızlığı açısından kritik olduğunu ifade etti.

Binalardaki enerji yoğunluğunun yüzde 25 azaltılması ve atık miktarının yüzde 50 düşürülmesi de belirlenen hedefler arasında yer aldı.

Kurum, 2035 yılına kadar üretimde döngüsel malzeme kullanım oranını yüzde 15'e çıkarmayı hedeflediklerini de açıkladı.

ANTALYA'YA MİLYAR DOLARLIK KATKI

COP31'in Antalya ekonomisine de önemli katkı sağlaması bekleniyor. Organizasyonun yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini belirten Kurum, alanın Yeşil Zon ve Mavi Zon olmak üzere iki bölüme ayrıldığını söyledi.

Organizasyonun Antalya'ya sağlayacağı ekonomik hareketliliğe dikkat çeken Kurum, "Doğrudan 2 milyar dolar, dolaylı 4-5 milyar dolarlık bir ekonomik hareketlilikten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tedarik zincirinde Türk markalarının tercih edildiğini ve 80 kilometreyi aşmayacak bir mesafeden ürün temin edilmesinin hedeflendiğini belirten Kurum, böylece emisyonların azaltılmasının ve yerel esnafın desteklenmesinin amaçlandığını kaydetti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ"

İklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını vurgulayan Bakan Kurum, su ve gıda güvenliğinin de bu süreçten doğrudan etkilendiğini belirtti.

Kurum, "İklim değişikliği aslında bir taraftan da milli güvenlik meselesi. Yani bu kadar önemli" diyerek Türkiye'nin ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.

Kuraklık riskinin büyüdüğüne dikkat çeken Kurum, sürdürülebilir tarım uygulamalarının ve su kaynaklarının korunmasının önemini vurguladı.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ TECRÜBE DÜNYAYA ANLATILACAK

COP31'in önemli gündem maddelerinden biri de afetlere karşı dirençli şehirler olacak.

6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinen Kurum, iki yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konutun tamamlanarak teslim edildiğini söyledi.

Deprem bölgesinde yaşanan büyük acının başka ülkelerde tekrarlanmaması için Türkiye'nin edindiği tecrübeyi dünya ülkeleriyle paylaşacağını belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu acıyı yaşadık, başka ülkeler yaşamasın istiyoruz. O yüzden de hep 'Kentsel dönüşüm' diyoruz, 'Deprem dönüşümü' diyoruz. İnsanların bu acıyı yaşamaması adına biz şehirlerimizi dirençli hale getirmemiz lazım."

GENÇLER COP31'DE SÖZ SAHİBİ OLACAK

COP31'de gençlerin de karar alma süreçlerine katılacağını belirten Kurum, 145 ülkeden 45 bin gönüllülük başvurusu yapıldığını, bunların arasından yaklaşık 5 bin 500 gencin seçildiğini açıkladı.

Gençlerin yalnızca organizasyonun bir parçası olmayacağını, kararların şekillenmesinde de aktif rol üstleneceğini vurgulayan Kurum, "Siz bu işin aktörüsünüz, öznesisiniz. Dolayısıyla her alanda, her kararda sizler varsınız. Sizlerle birlikte alacağız" dedi.

Kurum, COP31'in ardından Antalya'dan ayrılan dünya temsilcilerinin somut sonuçlara tanıklık etmesini istediklerini belirterek Türkiye'nin hedefini şu sözlerle ortaya koydu:

"Antalya'da 'Evet, burada bir şeyler değişti' diyebilmek, bunu tüm dünyaya söyletebilmek bizim için bir başarıdır."

Türkiye'nin COP31 başkanlığında diyalog, uzlaşı ve aksiyon ilkeleriyle hareket edeceğini belirten Kurum, zirvenin iklim mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.