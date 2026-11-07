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Atama kararları Resmi Gazete'de! 11 üniversitede rektör değişikliği

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Atama kararları Resmi Gazete'de! 11 üniversitede rektör değişikliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Erciyes'ten Şırnak'a, Sakarya'dan Muğla'ya kadar birçok üniversitenin yönetimi değişirken, yeni rektörler de belli oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen atamalarla 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi.

İŞTE ATANAN 11 REKTÖR

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre üniversitelere atanan isimler şöyle:

Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddisi Erkılıç

Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal

Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucan

Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan

Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik

Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı

Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz

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