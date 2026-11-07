Atama kararları Resmi Gazete'de! 11 üniversitede rektör değişikliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Erciyes'ten Şırnak'a, Sakarya'dan Muğla'ya kadar birçok üniversitenin yönetimi değişirken, yeni rektörler de belli oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilen atamalarla 11 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi.
İŞTE ATANAN 11 REKTÖR
Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre üniversitelere atanan isimler şöyle:
Erciyes Üniversitesi: Prof. Dr. Kuddisi Erkılıç
Eskişehir Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Adnan Özcan
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Yılmaz Çatal
Kayseri Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Ulucan
Kırıkkale Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Orçan
Konya Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Mehmet Çelik
Malatya Turgut Özal Üniversitesi: Prof. Dr. Recep Bentli
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: Prof. Dr. Turhan Kaçar
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi: Prof. Dr. Zafer Tatlı
Şırnak Üniversitesi: Prof. Dr. İbrahim Baz