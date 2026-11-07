Atama kararları Resmi Gazete'de! 11 üniversitede rektör değişikliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversitenin rektörlüğüne yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla Erciyes'ten Şırnak'a, Sakarya'dan Muğla'ya kadar birçok üniversitenin yönetimi değişirken, yeni rektörler de belli oldu.