İstanbul Boğazı'nda TARYN EVE hareketliliği! Gemi trafiği geçiş nedeniyle durduruldu
Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de İHA saldırısına uğrayarak hasar alan Barbados bayraklı TARYN EVE isimli ham petrol tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Tankerin geçişi nedeniyle transit gemi trafiği askıya alınırken, Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor. Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğrayarak hasar alan Barbados bayraklı 'TARYN EVE' isimli ham petrol tankerinin geçişi nedeniyle askıya alındı.
183 METRE UZUNLUĞUNDA VE 32 METRE GENİŞLİĞİNDE
Yaklaşık 183 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki tankerin boğaz geçişi nedeniyle transit gemi trafiği durduruldu. Tankere Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor.
HALATININ KOPMASI SONUCU HASAR GÖRDÜ
Öte yandan, saldırının ardından bölgeye sevk edilen Türk kurtarma römorkörünün, tankeri yedekleme (çekme) işlemi sırasında halatının kopması sonucu hasar gördüğü öğrenildi.
YALOVA'DAKİ TERSANEYE GÖTÜRÜLECEK
Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi