İstanbul Boğazı'nda TARYN EVE hareketliliği! Gemi trafiği geçiş nedeniyle durduruldu

Karadeniz açıklarında 2 Eylül'de İHA saldırısına uğrayarak hasar alan Barbados bayraklı TARYN EVE isimli ham petrol tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Tankerin geçişi nedeniyle transit gemi trafiği askıya alınırken, Kıyı Emniyeti ekipleri ve römorkörler eşlik ediyor. Tankerin boğaz geçişinin ardından onarım için Yalova'daki tersaneye götürüleceği belirtildi.