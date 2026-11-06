Görevinden uzaklaştırılan Hakan Bahçetepe hakkında karar açıklandı!

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Bahçetepe'ye rüşvet alma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Görevinden uzaklaştırılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ile 8 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bahçetepe hakkında 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'rüşvet' ile 'haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme' suçlarından toplam 24 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Duruşmaya tutuklu sanık Hakan Bahçetepe ile tutuksuz sanıklar katıldı. Savcılık, celse arasında sunduğu esasa ilişkin mütalaasında Bahçetepe'nin tahliyesini talep etmişti.

HAKAN BAHÇETEPE'YE 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, Hakan Bahçetepe'yi 'rüşvet alma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bahçetepe hakkında 'haksız mal edinme' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından ise ayrı ayrı beraat kararı verildi. Mahkeme, tutuklu kaldığı süreyi ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak Bahçetepe'nin tahliyesine hükmetti. Bahçetepe hakkında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına ve yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verildi. Ayrıca Bahçetepe'nin 3 yıl 1 ay 5 gün süreyle memuriyetten yasaklanmasına hükmedildi.

5 SANIĞA HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık Baki Aydöner'i 'rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Erdal Celal Aksoy'a 'rüşvet almak' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Gürkan Dölekli 'rüşvet vermek' suçundan 7 yıl 9 ay, Özer Ayık aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Seza Büyükçulha ise 'rüşvet almak ve vermek suçuna aracılık etmek' suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların hükmen tutuklanmasına karar verilmedi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ HAKKINDA CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, Aziz İhsan Aktaş hakkında 'rüşvet verme' suçundan etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Aktaş'ın, soruşturma makamları olaydan haberdar olmadan önce durumu yetkili makamlara bildirdiği değerlendirildi.