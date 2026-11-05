Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi ortaklığının daha ileri seviyeye taşınması, ortak projelerin geliştirilmesi ve teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik hedefler değerlendirildi.