Türkiye ile Katar arasında savunma sanayi iş birliğinde yeni dönem: Bedir Mutabakatı sonrası kritik görüşme
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Bedir Mutabakat Zaptı'nın ardından iki ülke arasındaki savunma sanayi iş birliğinin derinleştirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesi ele alındı.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud Al Sani ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki savunma sanayi ortaklığının daha ileri seviyeye taşınması, ortak projelerin geliştirilmesi ve teknoloji ile üretim kabiliyetlerinin güçlendirilmesine yönelik hedefler değerlendirildi.
İŞ BİRLİĞİNDE SOMUT ADIMLAR HEDEFLENİYOR
Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında imzalanan Bedir Savunma Sanayii Mutabakat Zaptı'nın ardından gerçekleştirilen ziyaret, mutabakat kapsamında ortaya konulan ortak iradenin devamı olarak değerlendirildi.
Savunma sanayisinde teknoloji geliştirme, araştırma-geliştirme ve teknik iş birliğinin güçlendirilmesini amaçlayan mutabakatla, ülkelerin mevcut kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Türkiye ile Katar arasındaki ikili temasların da bu doğrultuda savunma sanayi ortaklığını derinleştirmesi amaçlanıyor.
GÖRGÜN: ORTAK PROJELERLE KABİLİYETLERİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bedir Mutabakatı'nın ardından Katar ile yürütülen temasların sürdüğünü belirtti.
Görgün, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Anlaşmayla ortaya koyduğumuz ortak iradenin devamı niteliğindeki bu ziyaret, önümüzdeki dönemde birlikte atacağımız adımlar açısından önem taşıyor. Ortak projelerle ülkelerimizin teknoloji ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmeyi, savunma sanayi ortaklığımızı derinleştirmeyi hedefliyoruz."