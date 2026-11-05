Raporda, mezardan çıkarılan kemiklerde, alınan toprak örneklerinde ve mezara uygun mesafedeki referans noktalarından elde edilen toprak örneklerinde farklı miktarlarda molibden, kadmiyum, cıva, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik ve vanadyum tespit edildiği bildirildi.

İncelemeler sonucunda Denizolgun'un ölümünün patolojik, yani travmatik olmayan beyin kanaması nedeniyle meydana geldiği yönündeki raporun 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

Otopsi sırasında biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik incelemeler için örnekler alındığı aktarılan raporda, radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve otopsi bulgularının yanı sıra alınan örneklerin analiz edildiği kaydedildi.

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE OLUŞAN EKİMOZLARIN ÖLÜMCÜL NİTELİKTE OLMADIĞI BELİRTİLDİ Ölü muayenesi ve otopsi sırasında göğüs bölgesinde tespit edilen üç ekimozun, Denizolgun'un ölümünden önceki 3 ila 14 günlük süreçte oluşmuş nitelikte olduğu kaydedildi. Raporda, bu ekimozların ölüm meydana getirecek özellikte olmadığı ifade edildi.

Boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının ise büyük oranda kalsifiye olduğu belirtildi. Kalsifikasyonun tamamlanmamasına bağlı olarak petek görünümlü doku, yer yer doku eksikliği, kırık hatları ve kırığa bağlı deformasyonlar gözlendiği aktarıldı.

BOYUN KIKIRDAĞINDAKİ KIRIĞIN MEZAR İŞLEMLERİ SIRASINDA OLUŞTUĞU DEĞERLENDİRİLDİ Raporda, boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçalarının stereomikroskopik incelemesine ilişkin bulgulara da yer verildi.

Bir parça kemik örneğinde ise bunlara ek olarak antimon bulunduğu kaydedildi.

Denizolgun'un mezarından çıkarılan kemik ve toprak örnekleri incelendi | Fotoğraf: A Haber Arşiv

ZEHİRLENME VE BOĞMA BULGULARINA RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu raporunda, Denizolgun'un ölümüne ilişkin değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, otopsisinde ve fethi kabir suretiyle elde edilen dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."

Raporda, yapılan radyolojik inceleme, ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir ve örnek analizleri birlikte değerlendirildiğinde Denizolgun'un travmatik müdahale veya zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.

EK RAPOR TALEP EDİLECEK

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Denizolgun'un ölümüne ilişkin yarın Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu'ndan ek rapor talep edeceği öğrenildi.