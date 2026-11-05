Almanya 5,17 milyon ziyaretçiyle ikinci, Birleşik Krallık ise 3,20 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Böylece söz konusu üç ülkeden Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 14,06 milyona ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Rusya Federasyonu, 5,70 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'dan gelenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 171 bin 840 kişi arttı. Rus ziyaretçilerin Türkiye'ye gelen yabancılar içindeki payı yüzde 13,29'dan yüzde 13,92'ye yükseldi.

(Foto: ahaber.com.tr)

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 23,3 MİLYON ZİYARETÇİ

Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 23 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde turizm gelirindeki artış ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu. Tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara çıkarken, yabancı ziyaretçilerde bu tutar 119,9 dolar olarak kaydedildi.