Türkiye 2026'nın ilk 9 ayında 49 milyon ziyaretçi ağırladı: Turizm geliri 51,2 milyar dolara çıktı
Türkiye, 2026 yılının ilk dokuz ayında 49 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırlarken, turizm gelirinde de tarihinin en yüksek dokuz aylık seviyesine ulaştı. Ocak-eylül döneminde elde edilen gelir 51 milyar 278 milyon dolar oldu. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler ise Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Rusya Federasyonu, 5,70 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'dan gelenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 171 bin 840 kişi arttı. Rus ziyaretçilerin Türkiye'ye gelen yabancılar içindeki payı yüzde 13,29'dan yüzde 13,92'ye yükseldi.
Almanya 5,17 milyon ziyaretçiyle ikinci, Birleşik Krallık ise 3,20 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldı. Böylece söz konusu üç ülkeden Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 14,06 milyona ulaştı.
ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 23,3 MİLYON ZİYARETÇİ
Türkiye, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyrekte 23 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırladı. Bu dönemde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 25 milyar 526 milyon dolara yükseldi.
Ocak-eylül döneminde turizm gelirindeki artış ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Ziyaretçilerin ortalama kalış süresi 10,34 gece oldu. Tüm ziyaretçiler için kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara çıkarken, yabancı ziyaretçilerde bu tutar 119,9 dolar olarak kaydedildi.
BAKAN ERSOY: DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN MİSAFİRLERİMİZİ AĞIRLIYORUZ
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bölgedeki çatışmalar, hava sahası kısıtlamaları ve artan enerji maliyetlerinin uluslararası seyahatleri etkilediğini belirtti. Bazı hatlarda seferlerin askıya alınması ve uçuş güzergâhlarının değiştirilmesinin özellikle aktarmalı yolculukları zorlaştırdığını ifade eden Ersoy, enerji fiyatlarındaki yükselişin de hava yolu şirketlerinin maliyetlerini artırdığına dikkat çekti.
Türkiye'nin bu koşullarda güvenli bir turizm destinasyonu olarak öne çıktığını vurgulayan Ersoy, "Uluslararası ulaşım bağlantılarımız, turizm altyapımız ve hizmet kalitemizle dünyanın dört bir yanından misafirlerimizi ağırlamayı sürdürüyoruz." dedi.
Ersoy, ziyaretçilerin Türkiye'ye duyduğu güveni korumanın ve güçlendirmenin turizm politikalarının öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.
HEDEF YENİ PAZARLAR VE DOĞRUDAN UÇUŞLAR
Türkiye'nin Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ana pazarlardaki konumunu korumayı hedeflediğini belirten Ersoy, ABD, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli taşıyan pazarlarda tanıtım çalışmalarına ağırlık verileceğini bildirdi.
Tanıtım faaliyetleriyle oluşan ilginin rezervasyon ve satışa dönüşmesi için hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliğinin sürdürüleceğini aktaran Ersoy, mevcut sefer kapasitesinin korunmasını, yeni doğrudan uçuşların başlatılmasını ve Türkiye'ye yönelik uçuşlarda koltuk sayısının artırılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Bakan Ersoy ayrıca, ziyaretçi tercihlerindeki değişimin ve tanıtım kampanyalarının rezervasyonlara etkisinin yakından izleneceğini belirtti. Tanıtım kaynaklarının daha verimli yönlendirilmesi için veri analizinden ve yapay zekâ uygulamalarından daha fazla yararlanılacağını kaydetti.