İstanbul'da sürücüleri ilgilendiren iki ayrı köprü çalışması nedeniyle trafik düzenlemesine gidiliyor. Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında Topkapı istikameti yan yolu 8 Kasım Pazar günü saat 23.00'ten itibaren 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Aynı bölgede Marmaray hattı üzerindeki köprünün yenilenmesi için de bazı cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışması gerçekleştirilecek.

İNCİRLİ KÖPRÜSÜ'NÜN YAN YOLU 15 GÜN KAPALI

Çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Bu süreçte yan yolun trafik akışı 15 gün boyunca D-100 kara yoluna aktarılacak.

Topkapı istikameti yan yolunun 23 Kasım Pazartesi günü tek şerit halinde yeniden trafiğe açılması planlanıyor. Köprüdeki güçlendirme çalışmalarının ise 23 Aralık Çarşamba günü tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması hedefleniyor.

MARMARAY HATTINDAKİ KÖPRÜ YENİLENECEK

Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'nda Marmaray hattı üzerinden geçen köprü de yenilenecek. Bu kapsamda 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde araç trafiğine kapatılacak.

Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç geçişleri Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak üzerinden sağlanacak. Yayalar ise köprünün yanına inşa edilecek geçici rampayı kullanabilecek.

YENİ KÖPRÜ 180 GÜNDE TAMAMLANACAK

Yapısal ömrünü tamamladığı belirtilen mevcut köprü kaldırılarak yerine yeni bir köprü inşa edilecek. Üç açıklıklı olarak planlanan yeni köprü, 60 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olacak.

Köprü yenileme çalışmalarının 180 gün sürmesi planlanıyor.