Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu açıklandı

soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporunu tamamlayarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesine ilişkin kritik rapor! | Fotoğraf: A Haber Arşiv

ADLİ TIP RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT

Raporda, Kaşif Kozinoğlu'nun travmatik bir etki sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin herhangi bir tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.

Ayrıca Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğünü gösteren tıbbi delillerin de tespit edilmediği kaydedildi.