Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp raporu açıklandı
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin Adli tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu raporu Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Raporda, Kozinoğlu'nun travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.
soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu raporunu tamamlayarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
ADLİ TIP RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİT
Raporda, Kaşif Kozinoğlu'nun travmatik bir etki sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin herhangi bir tıbbi delil bulunmadığı belirtildi.
Ayrıca Kozinoğlu'nun zehirlenerek öldüğünü gösteren tıbbi delillerin de tespit edilmediği kaydedildi.
ÖLÜM NEDENİ KALP HASTALIĞI OLARAK BELİRTİLDİ
Adli Tıp Kurumu 1'inci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan raporda, Kozinoğlu'nun ölümünün kalp hastalığı sonucu meydana geldiği ifade edildi. Rapor, soruşturmanın yürütüldüğü Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.