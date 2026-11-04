Aşı açıklamaları nedeniyle meslekten men edilmişti! AYM'den Canan Karatay hakkında yıllar sonra gelen karar

Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle aldığı bir aylık meslekten men cezasında yeni gelişme yaşandı. Karatay'ın başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden yargılamanın yolu açıldı.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle aldığı meslekten geçici men cezasına ilişkin hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Karatay'ın bireysel başvurusunu karara bağlayarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. 4 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bir aylık meslekten men cezasının dayanağı olan yasal düzenlemeye dikkat çekildi.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle aldığı bir aylık meslekten men cezası Anayasa Mahkemesine taşındı. CANAN KARATAY'IN AŞI AÇIKLAMALARI İNCELEMEYE ALINMIŞTI Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşı uygulamalarıyla ilgili televizyon programında yaptığı açıklamalar üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldı. Karatay'ın "Bütün aşılara karşıyım" şeklindeki açıklamasının da yer aldığı süreçte İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, 4 Aralık 2018'de Karatay'a bir ay süreyle geçici olarak meslekten men cezası verdi. Söz konusu karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onandı. ÖNCE MAHKEMEYE ARDINDAN AYM'YE BAŞVURDU Karatay, disiplin cezasının iptali için dava açtı. Ancak Ankara 14. İdare Mahkemesi, 7 Nisan 2021'de davayı reddetti. İstinaf başvurusu da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Danıştay ise temyiz talebini incelenmeksizin geri çevirdi. Bunun üzerine Karatay, 10 Ekim 2022'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.