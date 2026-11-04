Aşı açıklamaları nedeniyle meslekten men edilmişti! AYM'den Canan Karatay hakkında yıllar sonra gelen karar
Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle aldığı bir aylık meslekten men cezasında yeni gelişme yaşandı. Karatay'ın başvurusunu inceleyen Anayasa Mahkemesi (AYM), ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden yargılamanın yolu açıldı.
Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili açıklamaları nedeniyle aldığı meslekten geçici men cezasına ilişkin hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), Karatay'ın bireysel başvurusunu karara bağlayarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. 4 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda bir aylık meslekten men cezasının dayanağı olan yasal düzenlemeye dikkat çekildi.
CANAN KARATAY'IN AŞI AÇIKLAMALARI İNCELEMEYE ALINMIŞTI
Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşı uygulamalarıyla ilgili televizyon programında yaptığı açıklamalar üzerine İstanbul Tabip Odası tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.
Karatay'ın "Bütün aşılara karşıyım" şeklindeki açıklamasının da yer aldığı süreçte İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, 4 Aralık 2018'de Karatay'a bir ay süreyle geçici olarak meslekten men cezası verdi.
Söz konusu karar, Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onandı.
ÖNCE MAHKEMEYE ARDINDAN AYM'YE BAŞVURDU
Karatay, disiplin cezasının iptali için dava açtı. Ancak Ankara 14. İdare Mahkemesi, 7 Nisan 2021'de davayı reddetti.
İstinaf başvurusu da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Danıştay ise temyiz talebini incelenmeksizin geri çevirdi.
Bunun üzerine Karatay, 10 Ekim 2022'de Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.
ANAYASA MAHKEMESİNDEN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALİ KARARI
Yüksek Mahkeme, 21 Nisan 2026'da görüştüğü başvuruda Karatay'a verilen disiplin cezasının ifade özgürlüğüne müdahale oluşturduğunu değerlendirdi.
AYM, disiplin cezasının dayanağı olan 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu'nun 39. maddesindeki düzenlemenin hangi eyleme hangi disiplin cezasının uygulanacağını yeterince açık biçimde göstermediğine dikkat çekti.
Kararda disiplin kurullarına tanınan geniş takdir yetkisinin hukuki güvence bakımından yeterli olmadığı belirtildi.
Bu nedenle müdahalenin kanunilik şartını karşılamadığı sonucuna varan AYM, Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
DOSYA YENİDEN YARGILAMA İÇİN GÖNDERİLECEK
Anayasa Mahkemesi, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 14. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Yüksek Mahkeme ayrıca 664,10 TL harç ve 40 bin TL vekalet ücretinden oluşan toplam 40 bin 664,10 TL yargılama giderinin başvurucuya ödenmesine hükmetti.
21 Nisan 2026'da oy birliğiyle verilen karar, 4 Kasım 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.