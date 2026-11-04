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HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi: Hava Kuvvetleri'ne 2 yeni uçak daha teslim edildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi: Hava Kuvvetleri'ne 2 yeni uçak daha teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2 yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un daha kabul işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinden HÜRKUŞ'ta teslimatlar sürüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2 yeni nesil temel eğitim uçağının daha kabul işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Son teslimatlarla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, HÜRKUŞ uçaklarının teslimat sürecine ilişkin bilgi verdi.

HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi: Hava Kuvvetleri'ne 2 yeni uçak daha teslim edildi - 1

Görgün, iki uçağın daha Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kabul işlemlerinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor. Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı.

Geleceğin pilotlarını yetiştirecek HÜRKUŞ'larımızın teslimatlarını planlandığı şekliyle sürdürüyoruz. Ülkemize ve kahraman Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun."

#Savunma Sanayii #Hürkuş
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