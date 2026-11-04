Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii projelerinden HÜRKUŞ 'ta teslimatlar sürüyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2 yeni nesil temel eğitim uçağının daha kabul işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Son teslimatlarla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki HÜRKUŞ sayısı 4'e yükseldi.

Görgün, iki uçağın daha Savunma Sanayii Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kabul işlemlerinin tamamlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hür semalarımızda HÜRKUŞ'larımızın izi büyüyor. Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ'un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı. Böylece Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırılan HÜRKUŞ sayısı 4'e ulaştı.

Geleceğin pilotlarını yetiştirecek HÜRKUŞ'larımızın teslimatlarını planlandığı şekliyle sürdürüyoruz. Ülkemize ve kahraman Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun."