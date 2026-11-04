Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: 6 yaralı! İşte olay yerinden ilk görüntüler
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Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 6 kişinin yaralandığı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Esenyurt'ta bulunan Haramidere-Sanayi Durağı'nda metrobüs kazası meydana geldi.
Durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
YARALILAR VAR
Kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.