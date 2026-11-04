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Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: 6 yaralı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Esenyurt'ta iki metrobüs çarpıştı: 6 yaralı! İşte olay yerinden ilk görüntüler

Esenyurt'ta Haramidere-Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada 6 kişinin yaralandığı olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Haramidere-Sanayi Durağı'nda metrobüs kazası meydana geldi.

ESENYURT'TA METROBÜS KAZASI! HARAMİDERE-SANAYİ DURAĞI'NDA YARALILAR VAR

Durakta yolcu alan metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

YARALILAR VAR
Kazada 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

#Esenyurt #Metrobüs
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