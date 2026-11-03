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İstanbul'da trafik kilit! Harita kırmızıya büründü: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da trafik kilit! Harita kırmızıya büründü: Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da iş çıkışı saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ana arterler ve caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına gelirken İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 16.40 itibarıyla yüzde 80 olarak ölçüldü.

Megakent İstanbul'da akşam saatlerinde trafik artarken harita ise adeta kırmızıya büründü.

Trafik yoğunluğu yüzde 80 (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Trafik yoğunluğu yüzde 80 (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Mesai bitiminin ardından kentin Anadolu ve Avrupa yakalarında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu arttı. Ana arterler ve caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor.

İstanbul'da trafik kilitlendi (Foto: AA) İstanbul'da trafik kilitlendi (Foto: AA)

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Çağlayan'dan Esenyurt'a kadar trafik yoğunluğu yaşanıyor. Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında çift yönde de trafik ağır ilerliyor.

Beylikdüzü'nün Ankara istikameti ile Tüyap mevkisi Edirne yönünde trafik sıkışıklığı yaşandı. Zeytinburnu ve Bahçelievler mevkileri Edirne istikametinde yoğunluk gözleniyor. Fatih'teki Atatürk Bulvarı'nda her iki istikamette de trafik ağır seyrediyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent bağlantı yolları arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ana arterler ve caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi (Foto: AA) Ana arterler ve caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi (Foto: AA)

Kennedy Caddesi'nde Avrasya Tüneli istikametinde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu gözlendi.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında trafik yoğunluğu yaşanırken, Ataşehir ve Sultanbeyli arasında da yer yer yoğunluk görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu görüldü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araçlar ağır ilerliyor.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yolcu yoğunluğu gözlendi.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 16.40 itibarıyla yüzde 80 olarak kaydedildi.

#İstanbul #TEM Otoyolu
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