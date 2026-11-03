İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı , Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşları katıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)





OLAĞANÜSTÜ TASFİYE KAPSAMINDA 29,3 MİLYAR TL ÖDENDİ

TBMM'de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye ve ödemelere yönelik usul ve esaslara ilişkin 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı Kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemeler 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.

30 Ekim 2026 itibarıyla Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda, olağanüstü tasfiye kapsamında toplam 29,3 milyar TL fon sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.



TOPLAM 247 BİN 839 YATIRIMCIYA 97,3 MİLYAR TL ÖDEME

Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim Şirketlerinin oluşturduğu fonlarda olağan tasfiye kapsamında 93 fonda 68 milyar TL ödeme yapıldı.

Böylece 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97,3 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Bugüne kadar ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye süreci kapsamında 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar TL ödeme yapıldı. Bu yatırımcıların anapara tutarlarının ödendiği bildirildi.



HAKSIZ VE FAHİŞ KAZANÇ ELDE EDENLER ARA ÖDEME KAPSAMI DIŞINDA

Yetkili kurumların yaptığı denetimler sonucunda haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcıların ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı belirtildi.

7596 sayılı Kanun ve SPK'nın 76/1903 sayılı Kararı kapsamında yapılacak ara ödemelerin, para piyasası fonlarından başlamak üzere en düşük fon katılma payı sahibinden en yüksek olana doğru gerçekleştirileceği kaydedildi. Ödemelerin, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu hafta içerisinde tasfiye sürecinden sorumlu kurumların koordinasyonunda ara ödemelere devam edileceği bildirildi.