Balık tutan vatandaşlar fark etti: Antalya'da denizde erkek cesedi bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde balık tutan vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisi, 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin cansız bedenini sudan çıkararak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kesin ölüm nedeni araştırılıyor.
Olay, saat 09.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi'nde, Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi. Bölgede balık tutan vatandaşlar, deniz yüzeyinde kıyafetleri üzerinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gördü.
DENİZ POLİSİ CANSIZ BEDENİ BOTLA KIYIYA ÇIKARDI
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bağlı bot bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan deniz polisi, sudaki kişiyi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirdi.
ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması yapıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İlk değerlendirmelerde falezlerden düşmüş olabileceği üzerinde durulan kişinin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek.