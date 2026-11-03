(Foto: İHA)

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 30'lu yaşlarda olduğu değerlendirilen erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kimliğinin tespit edilmesi için Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması yapıldı.