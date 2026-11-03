Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye taziye ziyareti (Foto: DHA)

SERPİL BAHÇELİ'NİN VEFATI YAKINLARINI YASA BOĞDU

Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bankacılık sektöründen emekli olan ve bir dönem ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara'da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.



TBMM'DE PEŞ PEŞE TAZİYE ZİYARETLERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.

Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki çalışma ofisinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.