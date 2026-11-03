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Bahçeli'ye TBMM'de peş peşe taziye ziyaretleri! Güler, Kılıçdaroğlu ve Özel'den başsağlığı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bahçeli'ye TBMM'de peş peşe taziye ziyaretleri! Güler, Kılıçdaroğlu ve Özel'den başsağlığı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Bahçeli'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler taziye ziyaretinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'den geçtiğimiz gün acı haber geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye taziye ziyareti (Foto: DHA)Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye taziye ziyareti (Foto: DHA)

SERPİL BAHÇELİ'NİN VEFATI YAKINLARINI YASA BOĞDU
Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bankacılık sektöründen emekli olan ve bir dönem ağabeyi Devlet Bahçeli ile Ankara'da aynı evde yaşadığı öğrenilen Serpil Bahçeli'nin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE TAZİYE ZİYARETİ


TBMM'DE PEŞ PEŞE TAZİYE ZİYARETLERİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Meclis'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelerek taziye dileklerini iletti.

Öte yandan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Özel ve Kılıçdaroğlu'nun ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'deki çalışma ofisinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

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#Devlet Bahçeli
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