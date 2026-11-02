Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'ya yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı verildi.