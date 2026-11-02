Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı'ya yurt dışı yasağı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Arıncı hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fon soruşturması kapsamında adli süreç devam ediyor.
Finans ve piyasa işlemlerini mercek altına alan savcılığın talimatıyla Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı ifadeye çağrıldı. Adliyeye gelen Arıncı'nın, soruşturmayı yürüten savcılık biriminde ifadesi alındı.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA ŞARTI
Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Yunus Arıncı hakkında adli kontrol kararı verildi. Arıncı, yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma yükümlülüğü getirilerek serbest bırakıldı.
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