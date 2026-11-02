Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada yeni gelişme: 4 tutuklama, 7 adli kontrol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında 4 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol uygulanan şüpheliler arasında Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül de yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para aklama soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından Aynur Aydın, Davut Kaymak, Ahmet Meriç ve Altuğ Altunbaş Sürer, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
METİN MEVLÜT SARIGÜL'ÜN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 7 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL
Metin Mevlüt Sarıgül, Mehmet Meriç, Ömer Hürriyet Büken, Ömer Yazıcı, Süreyya Kurtalan, Zeynep Sarısoy ve Berrak Çetinkaya ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, Mustafa Sarıgül'ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.