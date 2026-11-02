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Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım

Antalya, 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31'de 80 bine yakın katılımcıyı ağırlamaya hazırlanırken EXPO 2016 alanındaki yaklaşık 111 hektarlık yerleşke, diplomasi ve çevre etkinlikleri için düzenlendi. Başkan Erdoğan'ın 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı organizasyon boyunca alandaki ziyaretçi sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31), 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek. Yaklaşık 80 bin katılımcının beklendiği konferans için EXPO 2016 alanındaki 111 hektarlık yerleşke; müzakere salonları, ülke pavilyonları, medya merkezi, bilim ve sıfır atık alanlarıyla hazırlandı.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 1

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Kasım'daki Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak ve açılışta dünya liderlerine hitap edecek. Erdoğan'ın konuk devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son açıklamalarına göre katılım bildiren devlet ve hükümet başkanı sayısı 85'e ulaştı.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 2

Devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra bakanlar, ülke delegasyonları, bilim insanları, iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri konferansta buluşacak. Yaklaşık 300 bakanın katılması, organizasyon boyunca alandaki ziyaretçi sayısının ise 1 milyonu aşması bekleniyor. Liderlerin katılım sayısı değişebilecek.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 3

Organizasyonun Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması öngörülüyor. Farklı sektörlere yayılan çarpan etkisiyle toplam katma değerin 3-4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Konaklama, ulaşım, yeme içme ve alışveriş sektörlerini hareketlendirecek konferans, kentin uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 4

111 HEKTARLIK YERLEŞKEDE MÜZAKERE VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

COP31 yerleşkesi, 'Blue Zone' olarak adlandırılan Mavi Bölge ile 'Green Zone' olarak adlandırılan Yeşil Bölge'den oluşuyor. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekarelik alanı kapsıyor. İki bölgenin toplam büyüklüğü 1 milyon 109 bin 658 metrekareye, yaklaşık 111 hektara ulaşıyor.

Geniş çatılı toplantı yapıları, göletler, bahçeler ve yürüyüş yolları aynı yerleşkede buluşuyor. Büyük salon blokları Mavi Bölge'de; kule, kongre merkezi, amfiler ve tematik yapılar ise Yeşil Bölge'de yer alıyor. Yerleşim planında iki bölge arasında transfer noktaları, ayrı girişler ve alanın dışında otomobil ile otobüs otoparkları bulunuyor.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 5

BM yetkisi altında yönetilen Mavi Bölge, resmi müzakerelere ve karar süreçlerine ev sahipliği yapacak. Devlet başkanları, bakanlar, ulusal delegasyonlar, uluslararası kuruluşlar ve akredite gözlemciler bu alandaki toplantılara katılacak.

Mavi Bölge'de iki genel kurul salonu, 28 toplantı salonu ve 6 özel etkinlik alanı hazırlandı. Ülke ve kuruluşların çalışmalarını tanıtacağı 159 pavilyon ile 90 delegasyon ofisi için yapılan başvurular onaylandı. BM ve COP başkanlık ofisleri, delegasyon çalışma alanları, toplantı salonları ve medya merkezi birbirine yakın konumlandırıldı. Pavilyon yapılarının çevresinde yan etkinlik ve yeme içme alanları oluşturuldu.

Genel Kurul 1 salonuna 'Anadolu', ikinci genel kurul salonuna ise 'Akdeniz' adı verildi. Anadolu 1600, Akdeniz ise 1300 kişilik kapasiteyle planlandı. İkinci salonda alınabilecek kararların Genel Kurul 1'de onaylanması öngörülüyor.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 6

Anadolu Salonu'nda uzun delegasyon masaları, mikrofon sistemleri, geniş başkanlık kürsüsü ve büyük ekranlar bulunuyor. Duvarlarda toprak katmanlarını ve doğal yüzeyleri çağrıştıran dalgalı desenler kullanıldı. Masalı oturma düzenine ek olarak yan ve arka bölümlere koltuk sıraları yerleştirildi.

Salon girişlerinde ahşap görünümlü yüzeyler, lale motifleri ve iki dilli yönlendirmeler bulunuyor. İki salonu bağlayan geniş fuayede bitkilendirilmiş oturma alanları ve dinlenme noktaları oluşturuldu.

Zirveyi takip etmesi beklenen 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubu için ayrı bir merkez kuruldu. Organizasyon boyunca 300'ün üzerinde basın toplantısı yapılması ve 40 canlı yayın noktasının kullanılması planlanıyor.

Gazetecilere ayrılan bölmeli çalışma masalarında ekranlar ve yayın takip sistemleri bulunuyor. Masa üzerindeki kontrol panelleriyle genel kurul toplantılarının, basın toplantılarının ve diğer etkinliklerin yayınlarına erişilebilecek. Televizyon kuruluşları ve haber ajansları için çalışma alanları, stüdyolar ve canlı yayın noktaları ayrıldı. Üst düzey katılımcıların basın toplantılarını yapacağı Mevlana Salonu'nda geniş konuşmacı platformu, görüntü ekranı ve tiyatro düzeninde gazeteci koltukları yer alıyor.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 7

YEŞİL BÖLGEDE BİLİM, GASTRONOMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMALARI

Yaklaşık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge, iklim gündemini bilim, teknoloji, kültür ve gastronomi etkinlikleriyle toplumla buluşturacak. Yaklaşık 2 bin metrekarelik Türkiye Pavilyonu'nda iklim politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmaları tanıtılacak. Kule çevresindeki girişimcilik alanında iklim çözümleri geliştiren girişimlerin yatırımcılarla buluşması hedefleniyor.

Bölgedeki kongre merkezi toplam 6 bin 250 kişilik kapasiteye sahip. Açık hava etkinliklerinde 5 bin kişilik büyük amfi ve 800 kişilik küçük amfi kullanılacak. Bilim merkezi, tematik etkinlik alanları, restoranlar ve '7 Bölge Gastronomi' bölümü de yerleşim planında bulunuyor. Gölet çevresindeki yapılar, bahçeler ve açık alanlar, ziyaretçilere gün boyunca farklı etkinliklere katılabilecekleri bir güzergah sunacak.

Çevreci uygulamalar yerleşkenin günlük kullanımına da yansıtılacak. Su dolum üniteleri, katılımcıların şişe ve mataralarını yeniden doldurarak aynı kabı kullanmasını sağlayacak. Sıfır Atık Müzesi ve uygulama atölyelerinde kaynakların verimli kullanımı ile atıkların değerlendirilmesi ele alınacak.

Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen yaklaşım, konferansın çevre gündeminde yer alıyor. Vakıf, konferans öncesinde Antalya'da düzenlediği çalıştaylarla yerel çevre önceliklerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesine katkı sağlıyor.

Yerleşkede Sıfır Atık Müzesi, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi ile Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi için ayrı bölümler bulunuyor. Atık yönetimi ve yeniden değerlendirme uygulamaları, organizasyonun günlük işleyişinin de parçası olacak. Bu çalışmalar, Akdeniz kıyısındaki Antalya'da denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin korunması açısından da önem taşıyor.

Antalya Valisi Hulusi Şahin ile eşi, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar Antalya Pavilyonu'nda tanıtılacak. Caretta caretta simgesiyle deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekilecek; kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri ziyaretçilere sunulacak.

Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yaygınlaştırılan Dumansız Plaj uygulaması, atıkların denize ulaşmasını önleyen akarsu bariyerleri ve çöp kapanları, kıyı temizliği etkinlikleri, plastik kullanımını azaltan içme suyu istasyonları ve depozito çalışmaları da uluslararası konuklara anlatılacak.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da: COP31 için geri sayım - 8

ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK, TOPLANTILAR 20 KASIM'DA TAMAMLANACAK

Katılımcılar, açık otoparktan konferans alanına Türkiye'nin farklı illerinden Antalya'ya getirilen sıfır emisyonlu elektrikli otobüslerle ücretsiz taşınacak. Kent merkezi ve diğer bölgelerden ulaşımda da katılımcılar halk otobüsleri ve tramvaydan ücretsiz yararlanabilecek.

Konferans takviminde 15 Kasım Pazar günü çalışmalara ara verilecek. O gün alanda çalışmak isteyenlerin önceden izin alması gerekecek.

COP31'in toplantı programı 20 Kasım'a kadar devam edecek. Alanın kapanışı ise 21 Kasım saat 18.00'de tamamlanacak.

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