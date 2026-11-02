Organizasyonun Antalya'da yaklaşık 2 milyar dolarlık doğrudan ekonomik hareketlilik oluşturması öngörülüyor. Farklı sektörlere yayılan çarpan etkisiyle toplam katma değerin 3-4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Konaklama, ulaşım, yeme içme ve alışveriş sektörlerini hareketlendirecek konferans, kentin uluslararası tanıtımına da katkı sağlayacak.

111 HEKTARLIK YERLEŞKEDE MÜZAKERE VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

COP31 yerleşkesi, 'Blue Zone' olarak adlandırılan Mavi Bölge ile 'Green Zone' olarak adlandırılan Yeşil Bölge'den oluşuyor. Mavi Bölge 527 bin 414, Yeşil Bölge ise 582 bin 244 metrekarelik alanı kapsıyor. İki bölgenin toplam büyüklüğü 1 milyon 109 bin 658 metrekareye, yaklaşık 111 hektara ulaşıyor.

Geniş çatılı toplantı yapıları, göletler, bahçeler ve yürüyüş yolları aynı yerleşkede buluşuyor. Büyük salon blokları Mavi Bölge'de; kule, kongre merkezi, amfiler ve tematik yapılar ise Yeşil Bölge'de yer alıyor. Yerleşim planında iki bölge arasında transfer noktaları, ayrı girişler ve alanın dışında otomobil ile otobüs otoparkları bulunuyor.