Anadolu Salonu'nda uzun delegasyon masaları, mikrofon sistemleri, geniş başkanlık kürsüsü ve büyük ekranlar bulunuyor. Duvarlarda toprak katmanlarını ve doğal yüzeyleri çağrıştıran dalgalı desenler kullanıldı. Masalı oturma düzenine ek olarak yan ve arka bölümlere koltuk sıraları yerleştirildi.
Salon girişlerinde ahşap görünümlü yüzeyler, lale motifleri ve iki dilli yönlendirmeler bulunuyor. İki salonu bağlayan geniş fuayede bitkilendirilmiş oturma alanları ve dinlenme noktaları oluşturuldu.
Zirveyi takip etmesi beklenen 4 bin ulusal ve uluslararası medya mensubu için ayrı bir merkez kuruldu. Organizasyon boyunca 300'ün üzerinde basın toplantısı yapılması ve 40 canlı yayın noktasının kullanılması planlanıyor.
Gazetecilere ayrılan bölmeli çalışma masalarında ekranlar ve yayın takip sistemleri bulunuyor. Masa üzerindeki kontrol panelleriyle genel kurul toplantılarının, basın toplantılarının ve diğer etkinliklerin yayınlarına erişilebilecek. Televizyon kuruluşları ve haber ajansları için çalışma alanları, stüdyolar ve canlı yayın noktaları ayrıldı. Üst düzey katılımcıların basın toplantılarını yapacağı Mevlana Salonu'nda geniş konuşmacı platformu, görüntü ekranı ve tiyatro düzeninde gazeteci koltukları yer alıyor.
YEŞİL BÖLGEDE BİLİM, GASTRONOMİ VE SIFIR ATIK UYGULAMALARI
Yaklaşık 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge, iklim gündemini bilim, teknoloji, kültür ve gastronomi etkinlikleriyle toplumla buluşturacak. Yaklaşık 2 bin metrekarelik Türkiye Pavilyonu'nda iklim politikaları ve sürdürülebilirlik çalışmaları tanıtılacak. Kule çevresindeki girişimcilik alanında iklim çözümleri geliştiren girişimlerin yatırımcılarla buluşması hedefleniyor.
Bölgedeki kongre merkezi toplam 6 bin 250 kişilik kapasiteye sahip. Açık hava etkinliklerinde 5 bin kişilik büyük amfi ve 800 kişilik küçük amfi kullanılacak. Bilim merkezi, tematik etkinlik alanları, restoranlar ve '7 Bölge Gastronomi' bölümü de yerleşim planında bulunuyor. Gölet çevresindeki yapılar, bahçeler ve açık alanlar, ziyaretçilere gün boyunca farklı etkinliklere katılabilecekleri bir güzergah sunacak.
Çevreci uygulamalar yerleşkenin günlük kullanımına da yansıtılacak. Su dolum üniteleri, katılımcıların şişe ve mataralarını yeniden doldurarak aynı kabı kullanmasını sağlayacak. Sıfır Atık Müzesi ve uygulama atölyelerinde kaynakların verimli kullanımı ile atıkların değerlendirilmesi ele alınacak.
Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde geliştirilen yaklaşım, konferansın çevre gündeminde yer alıyor. Vakıf, konferans öncesinde Antalya'da düzenlediği çalıştaylarla yerel çevre önceliklerinin ve çözüm önerilerinin belirlenmesine katkı sağlıyor.
Yerleşkede Sıfır Atık Müzesi, Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi ile Sıfır Atık Geçici Depolama ve Kompost Merkezi için ayrı bölümler bulunuyor. Atık yönetimi ve yeniden değerlendirme uygulamaları, organizasyonun günlük işleyişinin de parçası olacak. Bu çalışmalar, Akdeniz kıyısındaki Antalya'da denizlerin ve kıyı ekosistemlerinin korunması açısından da önem taşıyor.
Antalya Valisi Hulusi Şahin ile eşi, Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin'in öncülüğünde yürütülen çalışmalar Antalya Pavilyonu'nda tanıtılacak. Caretta caretta simgesiyle deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasına dikkat çekilecek; kentin coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri ziyaretçilere sunulacak.
Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında yaygınlaştırılan Dumansız Plaj uygulaması, atıkların denize ulaşmasını önleyen akarsu bariyerleri ve çöp kapanları, kıyı temizliği etkinlikleri, plastik kullanımını azaltan içme suyu istasyonları ve depozito çalışmaları da uluslararası konuklara anlatılacak.
ÜCRETSİZ ULAŞIM SAĞLANACAK, TOPLANTILAR 20 KASIM'DA TAMAMLANACAK
Katılımcılar, açık otoparktan konferans alanına Türkiye'nin farklı illerinden Antalya'ya getirilen sıfır emisyonlu elektrikli otobüslerle ücretsiz taşınacak. Kent merkezi ve diğer bölgelerden ulaşımda da katılımcılar halk otobüsleri ve tramvaydan ücretsiz yararlanabilecek.
Konferans takviminde 15 Kasım Pazar günü çalışmalara ara verilecek. O gün alanda çalışmak isteyenlerin önceden izin alması gerekecek.
COP31'in toplantı programı 20 Kasım'a kadar devam edecek. Alanın kapanışı ise 21 Kasım saat 18.00'de tamamlanacak.