Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore ziyareti için gerçekleştirdiği uçuş sırasında Azerbaycan hava sahasından geçerken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla tebrik mesajı iletti. Pilot telsizinden anons edilen mesajda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlenerek devam edeceği vurgulandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Azerbaycan hava sahasından geçerken Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına seslendi.

Uçakta pilot telsizi aracılığıyla iletilen mesajda Erdoğan, şahsı ve beraberindeki heyet adına Azerbaycan'a selamlarını ve iyi dileklerini gönderdi.

8 KASIM ZAFER GÜNÜ'NÜ KUTLADI

Azerbaycan'ın yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü'nü kutlayan Erdoğan, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin ve iş birliğinin gelecekte de güçlenerek gelişeceğine olan inancını dile getirdi.

Erdoğan, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme temennisinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN ALİYEV VE AZERBAYCAN HALKINA MESAJ

Başkan Erdoğan'ın telsiz aracılığıyla ilettiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kıymetli kardeşim, Güney Kore'ye gerçekleştirmekte olduğum seyahat sırasında kardeş Azerbaycan'ın hava sahasından geçerken şahsım ve heyetim adına zatı devletlerine ve Azerbaycan halkına en içten selamlarımı ve iyi dileklerimi sunarım.

Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ilişkilerini ve iş birliğinin gelecekte de güçlenerek gelişmeye devam edeceğine olan güçlü inancımı bir kez daha ifade etmek isterim.

Yaklaşan 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle zatı devletlerini ve Azerbaycan halkını en içten dileklerimle kutluyor, Azerbaycan'a daimi barış, refah ve ilerleme diliyorum."