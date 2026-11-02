Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 il 1000 ilçe" projelerinde il olmasını önerdikleri ilçeleri açıkladı. MHP lideri Bahçeli, dün "19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması" teklifini kamuoyu ile paylaşmasının ardından, il statüsüne alınmasını hedefledikleri 19 ilçenin tam listesini bölge bölge sıralayarak duyurdu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 il 1000 ilçe" projesi kapsamında il olmasını önerdikleri 19 ilçeyi açıkladı. Bahçeli'nin yedi bölgeden sıraladığı ilçeler arasında Alanya, Tarsus, Fethiye, Bandırma, Midyat ve Vezirköprü de yer aldı.
Dün 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması teklifini kamuoyuyla paylaşan Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada önerisinin ayrıntılarını anlattı. Yerel yönetimlerin görev ve yetki paylaşımına da değinen Bahçeli, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev alanlarının açık biçimde yeniden belirlenmesini istedi.
İL OLMASI ÖNERİLEN 19 İLÇE: BÖLGE BÖLGE LİSTE
Bahçeli'nin il olabileceğini belirttiği ilçeler ve bulundukları bölgeler şöyle: