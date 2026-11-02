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Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 il 1000 ilçe" projelerinde il olmasını önerdikleri ilçeleri açıkladı. MHP lideri Bahçeli, dün "19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması" teklifini kamuoyu ile paylaşmasının ardından, il statüsüne alınmasını hedefledikleri 19 ilçenin tam listesini bölge bölge sıralayarak duyurdu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 il 1000 ilçe" projesi kapsamında il olmasını önerdikleri 19 ilçeyi açıkladı. Bahçeli'nin yedi bölgeden sıraladığı ilçeler arasında Alanya, Tarsus, Fethiye, Bandırma, Midyat ve Vezirköprü de yer aldı.

Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste - 1

Dün 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması teklifini kamuoyuyla paylaşan Bahçeli, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada önerisinin ayrıntılarını anlattı. Yerel yönetimlerin görev ve yetki paylaşımına da değinen Bahçeli, büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyelerinin görev alanlarının açık biçimde yeniden belirlenmesini istedi.

Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste - 2

İL OLMASI ÖNERİLEN 19 İLÇE: BÖLGE BÖLGE LİSTE

Bahçeli'nin il olabileceğini belirttiği ilçeler ve bulundukları bölgeler şöyle:

Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste - 3

Bölge İl olması önerilen ilçeler
İç Anadolu Polatlı, Konya Ereğli
Karadeniz Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli
Doğu Anadolu Erciş, Doğubayazıt, Ahlat
Güneydoğu Anadolu Ergani, Midyat, Siverek
Akdeniz Elbistan, Kozan, Alanya, Tarsus
Ege Fethiye, Akhisar
Marmara Lüleburgaz, Bandırma

Bahçeli, projenin kamu hizmetlerinin daha hızlı sunulmasını ve yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılmasını hedeflediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste - 4

"100 il 1000 ilçe vizyonumuz; Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesini, yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılmasını ve kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına daha hızlı ulaştırılmasını hedefleyen kapsamlı bir idareyi geliştirme sürecinin parçası olarak değerlendirilebilecektir."

Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste - 5

BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYELERİ İÇİN GÖREV TANIMI VURGUSU

Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımına dikkati çeken Bahçeli, "Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki görev alanları açık ve kesin biçimde yeniden tanımlanmalı; idari belirsizlikler ortadan kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, uygulamadaki yetki ve sorumluluk karmaşasının hizmetleri aksattığını belirterek belediyeler ve mahalli idarelere ilişkin temel mevzuatın yeniden düzenlenmesini istedi:

Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste - 6

"Büyükşehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasında uygulamada ortaya çıkan görev, yetki ve sorumluluk karmaşası hizmet sunumunda aksamalara neden olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu, Köy Kanunu, İl İdaresi Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu başta olmak üzere mahallî idarelere ilişkin temel mevzuat, bütüncül bir restorasyon anlayışıyla yeniden düzenlenmeli, katılımcılık artırılmalıdır."

Bahçeli il olmasını önerdiği 19 ilçeyi açıkladı! İşte tam liste - 7

YENİ İLLERİN SİYASİ YAPIYA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bahçeli, 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasının idari yapının yanı sıra siyasi yapıda da değişiklikler oluşturacağını dile getirdi.

MHP lideri, "Yeni belediyelerin kurulması ve illerin milletvekili dağılımının değişmesi siyaset alanını genişletecektir." ifadelerini kullandı.

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