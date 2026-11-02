İzmir'de taksi şoförü Erhan Şen'e (58), fahri müfettişin tuttuğu tutanak doğrultusunda yaya geçidi ihlali yaptığı gerekçesiyle kesilen 5 bin 662 TL para cezası, açılan davada somut delil bulunmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Şen’in kızı ve avukatı Emine Şen Ümit, "Dosyada yaya geçidi ihlali bulunmakta. Ancak yaya geçidi ihlalinde olayın yeri, zamanı, yayanın konumu, aynı zamanda da ihlalin gerçekleştiğine dair fotoğraf, video kaydı, MOBESE görüntüsü gibi somut delil yok. Dosyada sadece fahri müfettişin soyut beyanları var" dedi.

Buca Zübeyde Hanım Taksi Durağı Başkanı, evli ve 3 kız çocuğu babası Erhan Şen, geçen ağustos ayında e-Devlet'ini kontrol ettiğinde kullandığı 35 T 5525 plakalı taksisine trafik cezası kesildiğini fark etti. 40 yıllık şoför Erhan Şen, ceza maddesini incelediğinde, Uğur Mumcu Mahallesi Özmen Caddesi üzerinde yaya geçidinden geçtiği gerekçesiyle ceza kesildiğini gördü. İZMİR'DE TAKSİCİYE KESİLEN 5 BİN 662 TL'LİK CEZA İPTAL EDİLDİ! Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) 74/A maddesine göre, 'Görevli veya ışıklı işaret bulunmayan ancak işaret veya levhayla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına yaklaşırken sürücülerin yavaşlamaması ve buralardan geçen ya da geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermemesi'ni düzenleyen maddeyi ihlal ettiği gerekçesiyle fahri müfettişin tutanağı doğrultusunda kendisine 5 bin 662 TL para cezası kesildiğini öğrendi.

Taksi şoförüne kesilen 5 bin 662 TL ceza iptal edildi. (Fotoğraf: DHA) MAHKEME CEZAYI İPTAL ETTİ Kural hatası yapmadığını belirten Erhan Şen, avukat olan kızı Emine Şen Ümit aracılığıyla cezanın iptali için İzmir 8. Sulh Ceza Hâkimliği'nde dava açtı. Dava, 19 Ekim'de sonuçlandı. Mahkeme hâkimi, trafik kural ihlali tespit tutanağı dışında fahri trafik müfettişi tarafından idari yaptırım kararına dayanak teşkil eden tutanak haricinde delil sunulmadığı, herhangi bir belge ya da fotoğraf bulunmadığı, kural ihlalinin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin belirtilmediği, kabahatin işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delile ulaşılamadığı, bu nedenle itiraz eden hakkında düzenlenen idari yaptırım kararlarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle cezanın iptaline karar verdi.

Mahkeme, somut delil bulunmadığına hükmetti. (Fotoğraf: DHA) "HAKSIZ YERE KESİLEN BİR CEZA YARGIDAN DÖNDÜ" Taksi şoförü Erhan Şen, "Ceza maddesini incelediğimde yaya geçidinde yayalara öncelik vermediğim gerekçesiyle ceza kesilmiş. Hâlbuki ben meslekte 40 yılımı doldurdum. Asla yaya geçidinde yayalara geçiş üstünlüğü vermemezlik yapmadım. Yapmam da. Konuyu avukat kızıma anlattım. Avukat kızım, 'Baba, derhal itiraz edelim' dedi. Ama ben de bu arada cezayı ödemiş bulundum. Beni esas duygulandıran, avukatımın, taksicilik mesleğinden 40 yıldan beri kazandığım paralarla okuttuğum kızımın olması oldu. Bugün babasına sahip çıkıyor. Tabii çok mutluyum. Kendi kızlarım, eşim var. Ben böyle bir hata yapar mıyım? Davayı kazandık. Emsal teşkil edeceğini düşünüyorum. Ayrıca fahri müfettişin aynı bölgede birçok arkadaşa da bu konuda ceza kestiğini duydum. Haksız yere kesilen bir ceza hukuktan, yargıdan döndü" dedi.