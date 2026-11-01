SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atanırken, kurulun başkan vekilliği ve üyeliğine de yeni isimler getirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararlara göre, Sermaye Piyasası Kurulu yönetiminde önemli değişikliğe gidildi.

SPK YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına atandı. Ersin Başar Ekmekçi, SPK Başkan Vekilliğine getirilirken Yasemin Girici de kurul üyeliğine atandı.

DEVLET MALZEME OFİSİ'NDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer kararla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde de görev değişikliği yaşandı.

Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Taşar, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince görevden alındı.

BAKANLIKLARDA KRİTİK ATAMALAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdür Yardımcısı Halit Çağdaş görevden alındı.

3 İL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

Bakanlığın Kırşehir İl Müdürlüğüne Karabük İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, Sakarya İl Müdürlüğüne Bolu İl Müdürü Cemal Keskin, Bolu İl Müdürlüğüne ise Bartın İl Müdürü Yavuz Korkmaz getirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Zeynep Öçgüder, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür Yardımcılığına ise Cihan Kıvanç atandı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen görevden alınırken, yerine Mahmut Güneş Öztürk getirildi.

MUHSİN ATCI KİMDİR? SPK Başkanı Muhsin Atcı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra, 2014 yılında ABD'deki Duke Üniversitesinde Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans yaptı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Maliye Bölümünde doktora eğitimine devam eden Atcı, 2003'te Vergi Denetmen Yardımcısı olarak başladığı meslek hayatında 2005 yılında Stajyer Gelirler Kontrolörü, 2008 yılında Gelirler Kontrolörü, 2010 yılında ise İdari ve Mali İşler Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, 2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının kurulmasıyla Vergi Müfettişi olarak atanmıştır. Atcı, 15 Eylül 2014-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, 31 Temmuz 2017-18 Nisan 2019 tarihleri arasında Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olup 7 Ekim 2023 tarihinde ise Vergi Denetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştı.



