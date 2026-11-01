Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yürütülen pist çalışmaları ve yeni Aletli İniş Sistemi'ne (ILS) ilişkin açıklamada bulundu. Ana pistin bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, yolcuların mağduriyet yaşamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması amacıyla ana piste paralel alternatif pistin hizmete alındığını belirtti.

Alternatif pistte başlangıçta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla yararlanıldığını belirten Uraloğlu, bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız neticesinde Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS sisteminin kurulumunu tamamladık." dedi.