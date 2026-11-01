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Diyarbakır Havalimanı'nda yeni dönem! 2 Kasım'da başlayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Diyarbakır Havalimanı'nda yeni dönem! 2 Kasım'da başlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı’nda ana pistin bakım ve onarım nedeniyle kapatılmasının ardından hizmete alınan paralel piste yeni Aletli İniş Sistemi (ILS) kurulduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, sistemin cihaz montajlarının tamamlandığını belirterek 2 Kasım’da başlayacak uçuş kontrollerinin ardından hizmete alınacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır Havalimanı'nda yürütülen pist çalışmaları ve yeni Aletli İniş Sistemi'ne (ILS) ilişkin açıklamada bulundu. Ana pistin bakım ve onarım ihtiyacı nedeniyle kapatıldığını hatırlatan Uraloğlu, yolcuların mağduriyet yaşamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması amacıyla ana piste paralel alternatif pistin hizmete alındığını belirtti.

Alternatif pistte başlangıçta ana pistin ILS sisteminden Side Step uygulamasıyla yararlanıldığını belirten Uraloğlu, bu piste özel yeni bir iniş sistemi kurulması için de çalışmalara başlandığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, "Çalışmalarımız neticesinde Diyarbakır Havalimanı'nda hizmete aldığımız alternatif piste yeni ILS sisteminin kurulumunu tamamladık." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Fotoğraf: A Haber arşiv)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu. (Fotoğraf: A Haber arşiv)

"SİSTEMİN CİHAZ MONTAJLARINI 30 EKİM İTİBARIYLA BİTİRDİK"

Yeni ILS sisteminin kurulum sürecine ilişkin bilgi veren Bakan Uraloğlu, çalışmaların ana pistte yürütülen bakım ve onarım faaliyetleriyle koordineli olarak gerçekleştirildiğini kaydetti. Uraloğlu, "12 Ekim'de altyapı çalışmalarını tamamladığımız sistemin cihaz montajlarını da 30 Ekim itibarıyla bitirdik." ifadelerini kullandı. Altyapı çalışmaları kapsamında geniş çaplı hafriyat, kazı ve dolgu işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, cihaz montajlarının tamamlanmasıyla sistemin uçuş kontrol aşamasına geçtiğini bildirdi.

"UÇUŞ KONTROLLERİNİN ARDINDAN HİZMETE ALACAĞIZ"

ILS sisteminin uçakların iniş sırasında piste güvenli yaklaşmasına yardımcı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Uçakların piste güvenli yaklaşmasına yardımcı olan ILS sistemini uçuş kontrollerinin ardından hizmete alacağız. Kontrollere 2 Kasım'da başlamayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

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#Abdulkadir Uraloğlu #Diyarbakır Havalimanı
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