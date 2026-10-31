Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, yaklaşık 13,9 kilometrelik sahada bitme aşamasına geldi. Projeyle göl tabanında biriken çamurun temizlenmesi, çevresel kirliliğin önlenmesi ve Van Gölü'nün ekolojik yapısının korunması amaçlanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2021 yılında başlatılan Van Gölü dip çamuru ve balçık temizleme çalışmaları devam ediyor.

Üçüncü etabın Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Van Kalesi arasındaki bölgeyi kapsadığını ifade eden Türkmenoğlu, bugüne kadar 2 milyon 385 bin metreküp dip çamurunun temizlendiğini, 2 milyon 800 bin metreküp daha çamurun çıkarılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Çalışmaların üç etap halinde yürütüldüğünü aktaran Türkmenoğlu, ilk etabın 15 Temmuz Şehitler Parkı, ikinci etabın ise Yaşar Kemal Parkı çevresinde tamamlandığını söyledi.

(Foto: DHA)

PROJEYE 12 MİLYAR LİRAYA YAKIN KAYNAK AKTARILDI

Van Gölü'nün 3 bin 713 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, çalışmaların yalnızca Van kıyılarıyla sınırlı kalmadığını, Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçeleri başta olmak üzere havzanın farklı noktalarında da sürdürüldüğünü belirtti.

Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 12 milyar liralık kaynak aktarıldığını bildiren Türkmenoğlu, Van'daki dip çamuru temizliğinin 36 iş makinesiyle yürütüldüğünü söyledi.

Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında atık su arıtma çalışmalarının da devam ettiğini aktaran Türkmenoğlu, VASKİ bünyesindeki tesislerin göle ulaşan kirletici yükün azaltılmasında önemli rol üstlendiğini ifade etti.

Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden gelen evsel atık suların ileri teknoloji yöntemleriyle arıtıldığını belirten Türkmenoğlu, diğer ilçelerdeki tesislerle de gölün korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.