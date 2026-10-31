Büyükçekmece'de tartıştığı sürücünün otomobiline çarparak olay yerinden kaçtı
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İstanbul Büyükçekmece'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışma, araçlı saldırıya dönüştü. Sürücülerden biri, tartıştığı kişinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
OTOMOBİLİNE ARKADAN ÇARPARAK KAÇTI
Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün neden olduğu anlar, otomobili hasar gören kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.