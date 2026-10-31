Olay, Büyükçekmece Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki başka bir sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

(Foto: DHA)

OTOMOBİLİNE ARKADAN ÇARPARAK KAÇTI

Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğer otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından olay yerinden uzaklaşan sürücünün neden olduğu anlar, otomobili hasar gören kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.