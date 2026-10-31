Fındıkta fiyat oyununa büyük darbe! Rekabet Kurumu'ndan 6 dev firmaya soruşturma: "Çiftçimizi asla ezdirmeyeceğiz"

Kurumun yalnızca şikayetleri beklemekle yetinmediğini ifade eden Küle, üreticinin haklarını korumak amacıyla resen sektör incelemeleri başlattıklarını ve taahhütlere uyum süreçleri başta olmak üzere çeşitli yöntemlerle piyasayı sürekli denetim altında tuttuklarını kaydetti.

Rekabet Kurumu olarak geçmişten bugüne fındık sektörüne büyük hassasiyet gösterdiklerini belirten Küle, pazarda adil ve etkin rekabetin korunması amacıyla sürekli sahada olduklarını vurguladı.

Küle, "Başta Ordu, Giresun, Trabzon ve Düzce olmak üzere Karadeniz'in sarp yamaçlarında, yağmurda çamurda binbir güçlükle bahçesine bakan 400 bin civarında ailemiz geçimini doğrudan bu üründen sağlıyor. Fındık, o ailelerimizin evindeki ekmek, çocuklarının okul harçlığı ve bir yıllık umudu demektir. Dolayısıyla fındık, ekonomik boyutunun ötesinde sosyal ve insani boyutuyla da bizim kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yüzde 70'ini karşıladığına dikkati çeken Küle, başta Ordu, Giresun, Trabzon ve Düzce olmak üzere Karadeniz'in sarp yamaçlarında yaklaşık 400 bin ailenin geçimini doğrudan fındıktan sağladığını belirtti.

Türkiye'nin dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını belirten Küle, fındığın yaklaşık 400 bin aile için temel geçim kaynağı olduğunu vurguladı. Üreticinin emeğini korumak için piyasayı yakından takip ettiklerini belirten Küle, Ferrero'nun taahhütlerinin izlenmeye devam ettiğini, fındık alım satımında önde gelen 6 büyük teşebbüs hakkında ise 22 Ekim'de soruşturma açıldığını bildirdi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle

FİRMALARIN TAAHHÜTLERİ TAKİP EDİLİYOR: FERRERO ÖRNEĞİ

Üreticinin mağdur edilmesini önlemek amacıyla attıkları en önemli adımlardan birinin, fındık alım pazarının en büyük alıcısı konumundaki Ferrero hakkında yürütülen soruşturma olduğunu belirten Küle, şirketin pazar gücünü kötüye kullandığı iddiaları üzerine 2023-2024 yıllarında inceleme yapıldığını hatırlattı.

Küle, soruşturma sürecinde Ferrero'nun pazardaki davranışlarının ayrıntılı şekilde incelendiğini ve şirketin bir taahhüt başvurusunda bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu soruşturmada Ferrero'nun pazardaki davranışlarını en ince ayrıntısına kadar inceledik. Soruşturma sürecinde, pazarda hâkim durumda bulunduğu değerlendirilen Ferrero bir taahhüt başvurusunda bulundu. Rekabet Kurulu olarak söz konusu taahhütlerin pazardaki mevcut rekabetçi endişeleri gidereceği sonucuna ulaştık."

Şirketin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan fındık alım sezonlarına ilişkin taahhütlerinin kabul edilerek bağlayıcı hâle getirildiğini hatırlatan Küle, şöyle devam etti:

"O günden bugüne Ferrero'nun tüm adımlarını ve taahhütlere uyup uymadığını anbean izliyoruz. Üreticimizin içinin rahat olması adına bir kez daha altını çizmek isterim. Ferrero'nun taahhütlere uymadığını veya taahhütleri dolanmaya çalışarak çiftçimizi mağdur ettiğini tespit etmemiz durumunda, şirkete çok ağır idari para cezası verilmesi gündeme gelecektir."

"ÇİFTÇİMİZİN ALEYHİNE GELİŞEN REKABET SORUNLARINA KARŞI RESEN İNCELEMELER BAŞLATTIK"

Fındık üreticisinin emeğini tedarik zincirinin her aşamasında korumayı amaçladıklarını vurgulayan Küle, Ferrero kararının ardından sektörü tüm boyutlarıyla takip etmeyi sürdürdüklerini bildirdi.

Ordu'dan Giresun'a, Düzce'den Trabzon'a kadar tüm üretim havzalarında, köylerdeki alımlardan fabrikalara kadar geniş kapsamlı incelemeler yürüttüklerini belirten Küle, tedarik zincirinin her aşamasını bölgesel ve yerel ölçekte değerlendirdiklerini ifade etti.

Küle, "Çiftçimizin aleyhine gelişen rekabet sorunlarına karşı anında resen incelemeler başlattık." dedi.

Teşebbüslerin 2024 yılında kendi aralarında anlaşarak fındık alım ve satım fiyatlarını belirledikleri iddiasıyla iki ayrı soruşturma yürüttüklerini hatırlatan Küle, uzlaşma süreci sonunda Trabzon'da faaliyet gösteren 21, Düzce'de faaliyet gösteren 10 teşebbüse para cezası uygulandığını açıkladı.

Üreticinin fiyatının yerel düzeyde dahi anlaşmalarla belirlenmesine izin vermeyeceklerini vurgulayan Küle, bu konuda kararlı olduklarını ifade etti.