WhatsApp için alarm verildi! Fark ettirmeden sızıp yakınlarınızdan para istiyorlar

Dünya genelinde ve Türkiye'de iPhone kullanıcıları ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı hedef alan tehlikeli bir siber saldırı yöntemi ortaya çıkarıldı. "Coruna" adı verilen casus yazılım, kullanıcıların haberi olmadan hesaplara sızarak geçmiş yazışmaları analiz ediyor ve mağdurun konuşma üslubunu birebir taklit ediyor. Ardından kurbanların anne, baba ve en yakın arkadaşlarına "acil borç" bahanesiyle mesaj göndererek IBAN üzerinden para talep ediyor.