WhatsApp için alarm verildi! Fark ettirmeden sızıp yakınlarınızdan para istiyorlar
Dünya genelinde ve Türkiye'de iPhone kullanıcıları ile popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı hedef alan tehlikeli bir siber saldırı yöntemi ortaya çıkarıldı. "Coruna" adı verilen casus yazılım, kullanıcıların haberi olmadan hesaplara sızarak geçmiş yazışmaları analiz ediyor ve mağdurun konuşma üslubunu birebir taklit ediyor. Ardından kurbanların anne, baba ve en yakın arkadaşlarına "acil borç" bahanesiyle mesaj göndererek IBAN üzerinden para talep ediyor.
Siber korsanlar, ele geçirdikleri WhatsApp hesaplarının eski sohbet geçmişini, kullanılan emojileri ve en sık iletişim kurulan kişileri mercek altına alıyor.
Mağdurun mesajlaşma tarzını taklit eden saldırganlar, yakınlarına onun ağzından mesaj göndermeye başlıyor.
ÜSLUBUNUZU KOPYALAYIP YAKINLARINIZI AĞA DÜŞÜRÜYORLAR
Güven sağlandıktan sonra "Acil borç", "Hesabım bloke oldu" veya "Acilen bu IBAN'a para göndermem gerekiyor" gibi bahanelerle aile bireylerinden ve arkadaşlardan yüklü miktarda para isteniyor. Mesajların doğrudan tanıdık bir numaradan ve alışılmış samimi bir üslupla gelmesi, yakınların dolandırıcılığı fark etmesini zorlaştırıyor. Şüphe duymayan kişiler, kendilerine gönderilen hesap numaralarına para transferi yapabiliyor.
İTALYAN BİLİŞİM ŞİRKETİ DEŞİFRE ETTİ: KAREKODSUZ VE ONAYSIZ SIZIYORLAR
Saldırının perde arkasını, İtalya merkezli dijital adli bilişim şirketi Forenser'ın yürüttüğü teknik incelemeler ortaya çıkardı. Uzmanların tespitlerine göre "Coruna" adlı casus yazılım, iPhone işletim sistemindeki kritik güvenlik açıklarını hedef alarak şu yöntemlerle cihazlara sızıyor:
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Safari üzerinden sessiz sızma: Kullanıcıların herhangi bir dosya indirmesine veya şüpheli izinler vermesine gerek kalmıyor. Safari tarayıcısı üzerinden zararlı bir internet sitesinin açılması, yazılımın telefona bulaşması için yeterli oluyor.
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Karekod ve onay olmadan gizli bağlantı: Zararlı yazılım, WhatsApp'ın cihaz eşleştirme altyapısını manipüle ederek korsanların kendi cihazlarını hesaba bağlamasını sağlıyor. Bu sırada kullanıcıdan herhangi bir onay kodu veya QR kodu taraması istenmiyor.
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"Bağlı Cihazlar" listesinden gizlenme: Normal şartlarda ayarlar bölümündeki "Bağlı Cihazlar" sekmesinde görünmesi gereken yabancı cihazlar, Coruna yazılımının müdahalesiyle gizleniyor. Böylece kullanıcı bu bölümü kontrol ettiğinde dahi yabancı bir cihaz göremiyor.
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Gönderilen mesajların ekrandan silinmesi: Saldırganların mağdurun hesabını kullanarak yakınlarına gönderdiği para talepleri ve mesajlar, kullanıcının kendi telefonundaki ekranda görünmüyor ve herhangi bir iz bırakmıyor.
UÇTAN UCA ŞİFRELEME DE ÇARESİZ KALDI!
Bilişim uzmanları, bu saldırı yönteminde WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliğinin tek başına koruma sağlayamadığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, "Söz konusu saldırı biçiminde WhatsApp'ın uçtan uca şifreleme özelliği tek başına koruma sağlayamıyor. Çünkü casus yazılım verileri WhatsApp sunucuları üzerinden değil, doğrudan cihazın kendisi üzerinden ele geçiriyor." değerlendirmesinde bulunuyor.
Siber güvenlik uzmanları, saldırının yalnızca büyük maddi kayıplara yol açmadığını; kişisel verilerin, fotoğraf arşivlerinin, rehber bilgilerinin ve en özel yazışmaların da doğrudan siber korsanların eline geçmesine zemin hazırladığını vurguluyor. Uzmanlar, vatandaşları bu tür saldırılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.