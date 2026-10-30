Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı. İstanbul'da yapılacak görüşmelerde Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu ele alınacak.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamada bulundu.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 31 Ekim 2026 tarihinde Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi.
İSTANBUL'DAKİ GÖRÜŞMELERDE HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
İletişim Başkanı Duran, İstanbul'da yapılacak görüşmelerin gündemine ilişkin de bilgi verdi.
Görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağını belirten Duran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirileceğini kaydetti.