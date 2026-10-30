Başkan Erdoğan'ın davetine icabet! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor

Duran'ın paylaşımı (Foto: AA)

Görüşmelerde, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağını belirten Duran, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik durumu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de değerlendirileceğini kaydetti.