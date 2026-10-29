Ödül sahipleri ve kategorileri şöyle sıralandı:

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2026 yılının kazananları belli oldu. Bilim ve kültürden edebiyata, sinemadan müziğe kadar farklı kategorilerde ödüle layık görülen isimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan 2026 Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerine tebrik mesajı (Fotoğraf: X platformu / ekran görüntüsü)

ERDOĞAN'DAN ÖDÜL SAHİPLERİNE TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan, ödüllerin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda ödül sahiplerini tebrik ederek mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hani'yi rahmetle yad ediyorum."