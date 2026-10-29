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2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı

2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ödüller kapsamında bilim ve kültürden edebiyata, sinemadan müziğe kadar 5 farklı alanda önemli isimler ödüle layık görülürken, Vefa Ödülü'nün sahibi Ahmed-i Hani oldu.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2026 yılının kazananları belli oldu. Bilim ve kültürden edebiyata, sinemadan müziğe kadar farklı kategorilerde ödüle layık görülen isimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurarak tebrik etti.

KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNE ÖDÜL

Ödül sahipleri ve kategorileri şöyle sıralandı:

Bilim ve Kültür: Sabri Koz

Geleneksel Sanatlar: Prof. Dr. İlhami Turan

Edebiyat: Sibel Eraslan

Sinema: Burçak Evren

Müzik: Prof. Dr. Gönül Paçacı

Vefa Ödülü: Ahmed-i Hani

Başkan Erdoğan'dan 2026 Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerine tebrik mesajı (Fotoğraf: X platformu / ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'dan 2026 Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerine tebrik mesajı (Fotoğraf: X platformu / ekran görüntüsü)

ERDOĞAN'DAN ÖDÜL SAHİPLERİNE TEBRİK MESAJI

Başkan Erdoğan, ödüllerin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda ödül sahiplerini tebrik ederek mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hani'yi rahmetle yad ediyorum."

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