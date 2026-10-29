2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülleri sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan’dan teşekkür mesajı
2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ödüller kapsamında bilim ve kültürden edebiyata, sinemadan müziğe kadar 5 farklı alanda önemli isimler ödüle layık görülürken, Vefa Ödülü'nün sahibi Ahmed-i Hani oldu.
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde 2026 yılının kazananları belli oldu. Bilim ve kültürden edebiyata, sinemadan müziğe kadar farklı kategorilerde ödüle layık görülen isimleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından duyurarak tebrik etti.
KÜLTÜR VE SANAT DÜNYASININ ÖNDE GELEN İSİMLERİNE ÖDÜL
Ödül sahipleri ve kategorileri şöyle sıralandı:
Bilim ve Kültür: Sabri Koz
Geleneksel Sanatlar: Prof. Dr. İlhami Turan
Edebiyat: Sibel Eraslan
Sinema: Burçak Evren
Müzik: Prof. Dr. Gönül Paçacı
Vefa Ödülü: Ahmed-i Hani
ERDOĞAN'DAN ÖDÜL SAHİPLERİNE TEBRİK MESAJI
Başkan Erdoğan, ödüllerin açıklanmasının ardından yaptığı paylaşımda ödül sahiplerini tebrik ederek mesajında şu ifadeleri kullandı:
"2026 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen çok kıymetli ilim, kültür ve sanat erbabımıza ülkemize yaptıkları eşsiz katkılar için şükranlarımı sunuyor, gönül ve fikir dünyamızın yıldızlarından Ahmed-i Hani'yi rahmetle yad ediyorum."