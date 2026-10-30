İstanbul merkezli 30 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüpheli tutuklama, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Tutuklanması istenenler arasında örgüt yöneticisi Mustafa Aktürk'ün babası da bulunurken 33 çocuğun adliyedeki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adliyesi'ne gönderilen, savcılık ifadeleri tamamlanan örgüt yöneticisi Mustafa Aktürk'ün babasının da arasında bulunduğu 52 şüpheli tutuklama, 3 zanlı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın, hastanedeki evrakının gelmesinin ardından 1 şüphelinin sevk durumunu değerlendireceği öğrenildi.

Öte yandan 33 adli süreçteki çocuğun ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü desteği ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütmüştü.

Çalışmalarda, kent başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurt dışında olduğu değerlendirilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan bir zanlının yaptığı suç örgütünün sosyal medya platformları üzerinden eleman temin ettiği belirlenmişti.

Bu yöntemle bulunan şüphelilerin WhatsApp gruplarına dahil edilerek suç eylemleri gerçekleştirmek üzere yönlendirildiklerini ortaya çıkaran ekipler, bu gruplarda eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen zanlıların kimlik ve adreslerini tespit etmişti.

Ekipler, İstanbul, Şırnak, Kayseri, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İzmir, Hatay, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Kilis, Manisa, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Kahramanmaraş, Kırşehir, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da 27 Ekim'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 35'i adli süreçteki çocuk toplam 89 şüpheliyi yakalamıştı.

Aramalarda, 6 tabanca ve 3 tüfek ele geçirilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti.