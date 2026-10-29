Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararıyla tahliye
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Üsküdar Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Sinem Dedetaş’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan Sinem Dedetaş hakkında yeni bir karar verildi.
SİNEM DEDETAŞ'A EV HAPSİYLE TAHLİYE
Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Dedetaş'ın, ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Dedetaş hakkındaki adli kontrol süreci ev hapsi şeklinde devam edecek.
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