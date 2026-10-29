Türkiye'nin kritik dönemlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü , OHAL Valiliği ve Devlet Bakanlığı gibi üst düzey görevler üstlenen Ünal Erkan, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Terörle mücadelenin kritik ismi Ünal Erkan hayatını kaybetti (Foto: AA)

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Erkan için cuma günü Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Erkan'ın naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

ÖNEMLİ BÜROKRATİK GÖREVLERDE BULUNMUŞTU

Ünal Erkan, Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Edirne Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü ve OHAL Bölge Valiliği (Diyarbakır) gibi önemli bürokratik görevlerde bulunmuştu.

Erkan ayrıca, 20. Dönem Ankara Milletvekilliği ile 53. Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı görevini üstlenmişti.

SÜPER VALİ OLARAK ANILIYORDU

Erkan, Diyarbakır'da Olağanüstü Hal Bölge Valisi olarak Necati Çetinkaya'dan sonra görev yaptı.

Doğrudan İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışan ve kendi görev bölgesindeki normal il valilerinin de üstünde yer alan göreve getirilen Erkan, sahip olduğu çok geniş ve olağanüstü yetkiler nedeniyle kamuoyunda "Süper Vali" olarak da anılıyordu.

ÜNAL ERKAN KİMDİR?

Ünal Erkan, 1942 yılında Erzurum'da doğdu. Polis Akademisi'ni bitirdikten sonra Ankara ve İstanbul emniyet müdürlükleri, Edirne Valiliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü görevini 9 Temmuz 1991 ile 18 Şubat 1992 arasında yürüten Erkan, bu görevde Necati Bilican'ın yerine geldi, yerini ise Yılmaz Ergun'a bıraktı.

BÜROKRASİDEN SİYASETE

Erkan, 1995 yılında Mehmet Ağar ve Hayri Kozakçıoğlu ile aynı dönemde görevinden istifa ederek DYP saflarına katıldı. 24 Aralık 1995 seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçilen Erkan, 18 Nisan 1999'a kadar 20. Dönem milletvekili olarak görev yaptı. Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan 53. Hükümet (ANAYOL) döneminde, 6 Mart-28 Haziran 1996 tarihleri arasında Devlet Bakanlığı görevini üstlendi. Siyasi kariyerini daha sonra MHP'de sürdüren Erkan, partinin Merkez Yönetim Kurulu'nda yer aldı ve 2007 yılında bu görevden istifa etti.