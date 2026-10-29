MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin milli iradenin eseri olduğunu vurgulayarak gelecek nesillere önemli bir mesaj verdi. Ecdattan devralınan Cumhuriyet emanetini geleceğe taşıma kararlılığını dile getiren Bahçeli, “Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız” ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı.

MHP Lideri Bahçeli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:



"Türkiye Cumhuriyeti, İstiklal harbimizin çetin imtihanlarından süzülerek yükselen milli iradenin abidevi eseridir. Her satırı fedakarlık ve kahramanlıkla yazılan bu büyük destan, Türk milletinin kendi kaderine hükmetme iradesini ebedileştirmiştir. Şahsi ikbalini milli istiklal uğruna feda eden ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti, fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür nesillerin ellerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın aydınlık ufuklarına taşıma azim ve kararlılığındayız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadelemizin yiğit komutanlarını, ilk Meclisimizin muhterem üyelerini, aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve hürmetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 103. yılı kutlu olsun."