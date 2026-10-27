İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada dikkat çeken ayrıntılara ulaşıldı.

Yasa dışı bahis sitelerine kayıtlı oyuncuların yatırım ve para çekme tutarları, işlem sayıları, son yatırım tarihleri ve aktiflik durumlarının ayrıntılı listelerde tutulduğu tespit edildi.

Oyuncuların "VIP", "potansiyel VIP", "aktif olmayan" ve "uzun süredir işlem yapmayan" şeklinde gruplara ayrıldığı belirlendi. Bu gruplara sunulacak bonus, ücretsiz bahis ve oyun haklarının da müşteri bazında kaydedildiği ortaya çıkarıldı.

BONUS VE KAMPANYALARLA YENİDEN BAHSE TEŞVİK

Soruşturma kapsamında, uzun süredir işlem yapmayan oyunculara yönelik kampanyalar hazırlandığı, yüksek tutarda para yatıran oyunculara ise özel teklifler sunulduğu belirlendi.

Şüphelilerin telefon ve canlı destek kanalları üzerinden oyuncularla iletişim kurduğu, bonus ve kampanya teklifleriyle yeniden para yatırmalarını ve yasa dışı bahis oynamalarını teşvik ettiği tespit edildi.