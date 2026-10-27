Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği değişiyor: 2027 için hazırlık başladı
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin 2027 yılında revize edilmesi planlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan düzenleme kapsamında, yönetmeliğin uygulanmasına yönelik eğitim materyalleri hazırlanacak ve eğitimler planlanacak.
Afetlere karşı dayanıklı yapılaşmayı güçlendirmeyi hedefleyen programla, mevcut ve yeni yapılacak tüm altyapı ve üstyapıların afetlere karşı direncinin artırılması amaçlanıyor.
DEPREM YÖNETMELİĞİ REVİZE EDİLECEK
2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuat gözden geçirilecek. Yeni yapılacak altyapı ve üstyapılarda birden fazla afet tehlikesinin dikkate alınması sağlanacak.
Bu kapsamda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin revize edilmesi, yönetmeliğin uygulanmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğitim faaliyetlerinin planlanması öngörülüyor.
Çalışmada İçişleri Bakanlığı sorumlu kurum olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da işbirliği yapılacak kurumlar arasında yer aldı.
KAMU BİNALARINDA DEPREM GÜÇLENDİRMESİ SÜRECEK
Programda, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu yapıların afetlere ve olağanüstü durumlara hazırlık düzeyinin artırılmasına yönelik tedbirler de yer aldı.
Kamu Binaları Deprem Dayanımı ve Enerji Verimliliği Projesi kapsamında kamu binalarının depreme karşı güçlendirilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması çalışmalarına devam edilecek.
Söz konusu çalışmanın sorumlu kurumu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşları da projeye katkı sağlayacak.