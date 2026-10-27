2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, afetlere dayanıklı yapılaşmaya yönelik mevzuat gözden geçirilecek. Yeni yapılacak altyapı ve üstyapılarda birden fazla afet tehlikesinin dikkate alınması sağlanacak.

Afetlere karşı dayanıklı yapılaşmayı güçlendirmeyi hedefleyen programla, mevcut ve yeni yapılacak tüm altyapı ve üstyapıların afetlere karşı direncinin artırılması amaçlanıyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Bu kapsamda Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin revize edilmesi, yönetmeliğin uygulanmasına yönelik eğitim materyallerinin hazırlanması ve eğitim faaliyetlerinin planlanması öngörülüyor.

Çalışmada İçişleri Bakanlığı sorumlu kurum olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da işbirliği yapılacak kurumlar arasında yer aldı.

KAMU BİNALARINDA DEPREM GÜÇLENDİRMESİ SÜRECEK

Programda, başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu yapıların afetlere ve olağanüstü durumlara hazırlık düzeyinin artırılmasına yönelik tedbirler de yer aldı.