Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz Çiftliği'nde şüpheli şekilde hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan doktor Nurettin Demirkol'un yargılanmasına Bakırköy 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada tutuklu sanık Demirkol ve tarafların avukatları hazır bulundu. Kimlik tespiti sırasında doktor olduğunu ve aylık gelirinin 200 bin lira olduğunu belirten sanığın avukatları, duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasını talep etti. Mahkeme bu talebi reddetti.

Duruşma, sanığın savunmasının alınmasıyla devam etti.

"YÜZÜNDE VE VÜCUDUNDA KAN GÖRMEDİM" İFADESİ DOSYADA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak çalışan Demirkol'un Denizolgun'un özel doktoru olduğu bilgisine yer verildi.

İddianameye göre Demirkol, 26 Ağustos 2026'da tanık sıfatıyla verdiği ifadede Denizolgun'un özel doktoru olmadığını, çiftliğe gittiğinde Murat B. ve yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu söyledi. Ayrıca Denizolgun'un yüzünde ve vücudunda kan görmediğini ve ölümünü şüpheli olarak değerlendirmediğini beyan etti.

Ancak iddianamede, sanığın bu ifadeleriyle ölü muayene tutanağındaki beyanı arasında çelişki bulunduğu belirtildi. Demirkol'un tutanakta Denizolgun'un ağzından kan sızdığını söylediği, bilirkişi doktorunun da maktulün yüz kısmının kanlı olduğunu ifade ettiği aktarıldı.