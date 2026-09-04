Uğur Mersinli, savunmasının devamında suçlamaları reddederek, "Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır. Fail İsa Aras Mersinli olduğuna göre azmettirme yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının faili İsa Aras Mersinli'dir. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ve İsa Aras Mersinli'ye dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır.

Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır. Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum. Oğlum İsa Aras Mersinli'nin 32 defa rehberlik servisine gitme tarih ve sebepleri, rehberlik öğretmenin notlarının tespit edilmesini talep ediyorum. Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı? İsa Aras Mersinli'nin saldırgan tavırları olduğuna dair bir tanık beyanı yoktur" dedi.

DURUŞMA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE ADALET ÇIĞLIĞI

Duruşma öncesinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde toplanan mağdur aileler ve avukatlar, adaletin yerini bulması için açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın avukatı Özcan Kara, duruşma öncesi yaptığı değerlendirmede, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en hunharca işlenmiş katliamlardan birinin yargılanmasına başlanıyor. Bu yargılama sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir" ifadelerini kullandı. Salonun fiziki yetersizliği nedeniyle basın mensuplarının içeriye alınmadığı duruşmada, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli, ceza infaz kurumlarından görüntülü sistemle savunma yaptı.

BABA HAKKINDA 10 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan çocuğun ebeveynlerine yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. Savcılık, baba Uğur Mersinli'yi "olası kastla öldürme" ve silah bulundurmayı düzenleyen 6136 sayılı yasayı ihlal etmekle suçladı. Baba Mersinli hakkında, hayatını kaybeden her bir kurban için ayrı ayrı olmak üzere toplam 10 kez müebbet hapis cezası ve olası kastla yaralama suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Silahın muhafazası ve çocuğun davranışları üzerindeki denetim eksikliği iddianamenin merkezinde yer aldı.