Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!"
Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da babasına ait silahla Ayser Çalık Ortaokulunu basıp 1 öğretmen ve 9 öğrenciyi katleden, 15 öğrenciyi de yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu anne ve babası ilk kez hakim karşısına çıktı. Polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli, suçlamaları reddederek, "Fail oğlumdur, silahlarımı izinsiz aldı. Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim" dedi.
İsa Aras Mersinli'nin 15 Nisan'da babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Belinay Poyraz, Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep Kılıç (11) hayatını kaybederken, 15 öğrenci de yaralandı.
Saldırgan İsa Aras Mersinli ise silah seslerini duyup okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla etkisiz hale getirildi. İsa Aras Mersinli'nin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi öğretmen Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.
Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile 'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'Olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli ile 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıktı.
AİLELER BAŞSAĞLIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ
Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar katıldı. Uğur Mersinli ile Pınar Mersinli ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.
Duruşma, Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Mersinli savunmasına, "Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" diyerek başladı. Mersinli'nin bu sözleri salondaki aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Aileler, "Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz" dedi.