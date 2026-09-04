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Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!"

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da babasına ait silahla Ayser Çalık Ortaokulunu basıp 1 öğretmen ve 9 öğrenciyi katleden, 15 öğrenciyi de yaralayan 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin tutuklu anne ve babası ilk kez hakim karşısına çıktı. Polis başmüfettişi baba Uğur Mersinli, suçlamaları reddederek, "Fail oğlumdur, silahlarımı izinsiz aldı. Silahlarımı çaldığı için oğlumdan şikayetçiyim" dedi.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 1

İsa Aras Mersinli'nin 15 Nisan'da babası Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörle Ayser Çalık Ortaokulunda gerçekleştirdiği saldırıda matematik öğretmeni Ayla Kara (56), öğrenciler Adnan Göktürk Yeşil (11), Almina Ağaoğlu (11), Bayram Nabi Şişik (11), Furkan Sancak Balal (11), Kerem Erdem Güngör (11), Belinay Poyraz, Yusuf Tarık Gül (12), Şuranur Sevgi Kazancı (12) ile Zeynep Kılıç (11) hayatını kaybederken, 15 öğrenci de yaralandı.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 2

Saldırgan İsa Aras Mersinli ise silah seslerini duyup okula giren Necmettin Bekçi tarafından bıçakla etkisiz hale getirildi. İsa Aras Mersinli'nin babası polis başmüfettişi Uğur Mersinli ile annesi öğretmen Peyman Pınar Mersinli tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OKUL SALDIRISINDA İLK DURUŞMA
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 3

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianame ile 'Olası kastla öldürme' suçundan 10 kez müebbet, 'Olası kastla yaralama' suçundan 30 yıla kadar hapsi istenen Uğur Mersinli ile 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istenen anne Peyman Pınar Mersinli ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 4

AİLELER BAŞSAĞLIĞINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, yaralananlar ve aileleri ile avukatlar katıldı. Uğur Mersinli ile Pınar Mersinli ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemiyle bağlandı.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 5

Duruşma, Uğur Mersinli'nin savunmasıyla başladı. Mersinli savunmasına, "Ailelerimizin ve milletimizin başı sağ olsun" diyerek başladı. Mersinli'nin bu sözleri salondaki aileler tarafından tepkiyle karşılandı. Aileler, "Bize hitaben konuşma yap. Her başsağlığı dileyene Allah razı olsun diyecek değiliz" dedi.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 6

'SİLAHLARIMI ÇALDIĞI İÇİN OĞLUMDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Uğur Mersinli, savunmasının devamında suçlamaları reddederek, "Fail İsa Aras Mersinli için dava açılmalıdır. Fail İsa Aras Mersinli olduğuna göre azmettirme yok. Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. TCK'daki kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarının faili İsa Aras Mersinli'dir. İddianamede en az 90 defa failin İsa Aras Mersinli olduğu belirtilmiştir ve İsa Aras Mersinli'ye dava açılmamıştır. İsa Aras Mersinli hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçundan kamu davası açılmalıdır.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 7

Silahlarımı çaldığı için ben İsa Aras Mersinli'den şikayetçiyim. Oğlum silahları benden izinsiz ve rızam dışında almıştır. Kolluk kuvveti olmam ve silah taşıdığım için sorumlu tutuluyorum. Oğlum İsa Aras Mersinli'nin 32 defa rehberlik servisine gitme tarih ve sebepleri, rehberlik öğretmenin notlarının tespit edilmesini talep ediyorum. Olay anı ve öncesinde okulda yönetim boşluğu var mı? İsa Aras Mersinli'nin saldırgan tavırları olduğuna dair bir tanık beyanı yoktur" dedi.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 8

DURUŞMA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE ADALET ÇIĞLIĞI
Duruşma öncesinde Kahramanmaraş Adliyesi önünde toplanan mağdur aileler ve avukatlar, adaletin yerini bulması için açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın avukatı Özcan Kara, duruşma öncesi yaptığı değerlendirmede, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en hunharca işlenmiş katliamlardan birinin yargılanmasına başlanıyor. Bu yargılama sonunda verilecek karar, bundan sonra ebeveynlerin çocukların eğitim ve gözetimi konusunda çok önemli bir hukuki belge olacak ve topluma yön verecektir" ifadelerini kullandı. Salonun fiziki yetersizliği nedeniyle basın mensuplarının içeriye alınmadığı duruşmada, tutuklu sanıklar Uğur Mersinli ve Peyman Pınar Mersinli, ceza infaz kurumlarından görüntülü sistemle savunma yaptı.

BABA HAKKINDA 10 KEZ MÜEBBET HAPİS İSTENİYOR
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan çocuğun ebeveynlerine yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. Savcılık, baba Uğur Mersinli'yi "olası kastla öldürme" ve silah bulundurmayı düzenleyen 6136 sayılı yasayı ihlal etmekle suçladı. Baba Mersinli hakkında, hayatını kaybeden her bir kurban için ayrı ayrı olmak üzere toplam 10 kez müebbet hapis cezası ve olası kastla yaralama suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Silahın muhafazası ve çocuğun davranışları üzerindeki denetim eksikliği iddianamenin merkezinde yer aldı.

Kahramanmaraş okul saldırısı davasında ilk duruşma! Babadan şoke eden savunma: "Oğlumdan şikayetçiyim!" 9

ANNE İÇİN 22,5 YIL HAPİS TALEBİ
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli de davanın tutuklu sanıkları arasında bulunuyor. Anne Mersinli, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla yargılanıyor. Savcılık makamı, annenin de olaydaki sorumluluğu nedeniyle 22,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkemede, ebeveynlerin çocuğun psikolojik durumunu ve silaha erişimini takip edip etmedikleri detaylıca sorgulanıyor.

REHBERLİK SERVİSİ 32 KEZ GÖRÜŞME YAPMIŞ
Dava dosyasında yer alan çarpıcı detaylar, saldırı öncesindeki ihmaller zincirini de gözler önüne seriyor. Dosyaya giren bilgilere göre, okul rehberlik servisinin saldırgan İsa Aras Mersinli ile olay öncesinde tam 32 kez görüşme yaptığı tespit edildi. Ayrıca saldırganın kullandığı telefon ve bilgisayardaki dijital bulgular da titizlikle incelenerek delil olarak mahkemeye sunuldu. Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık savunmaları ve tanık ifadeleriyle devam ediyor.

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