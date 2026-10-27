Antalya’nın Kepez ilçesinde inşaat şantiyesinde meydana gelen ve 4 işçinin hayatını kaybettiği hortum faciasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden müteahhit ve şantiye şefi tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında meydana geldi. Kentte etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgarın ardından şantiyede hortum oluştu. Dört işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Hortum, işçilerin kaldığı iki konteyneri parçaladı. Konteynerlerde bulunan 5 işçi savrulurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 İŞÇİ YARALANDI

Ekiplerin müdahalesiyle konteynerlerden çıkarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin olay yerinde, 2'sinin ise hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Facia nedeniyle 4 işçi yaşamını yitirirken 1 işçi de yaralandı.

VALİ OLAY YERİNİ ZİYARET ETTİ

Olay yerinde incelemelerde bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Maalesef 2 işçimiz olay yerinde, 2 işçimiz de kaldırıldıkları hastanede vefat etti. Bir işçimiz yaralı, durumu hafif. Çok enteresan bir doğa olayıyla karşı karşıyayız. Çünkü şehrin herhangi bir başka yerinde fırtına veya hortum ihbar edilmedi. Civardaki binalarda bir şey yok ama sadece bu alanda iki konteyneri paramparça eden bir hortumla karşı karşıyayız." dedi.

MÜTEAHHİT VE ŞANTİYE ŞEFİ DE GÖZALTINDA

Dört işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında müteahhit ve şantiye şefinin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında facianın meydana gelişine ilişkin koşulların ve olası sorumlulukların araştırılması bekleniyor.