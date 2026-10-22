TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Meclis'te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulunun kurulacağını belirterek, “Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara'da Lüksemburg Temsilciler Meclisi Başkanı Claude Wiseler ile düzenlediği ortak basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" süreci, fon soruşturması ve Türkiye-Libya deniz mutabakatına ilişkin açıklamalar yaptı.

"İZLEME KURULU KURULACAK"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin konuşan Kurtulmuş, Meclis'te yasanın gerektirdiği İzleme Kurulunun kurulacağını söyledi. Sürecin önümüzdeki günlerde somutlaşacağını belirten Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde bu konu ete kemiğe bürünür. Her şey tıkır tıkır ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZ KAZANÇ SAĞLAYANLARDAN HESAP SORULMALI"

Fon soruşturmasına da değinen Kurtulmuş, haksız kazanç elde edenlerin hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Kurtulmuş, "Fon konusunda kim haksız kazanç sağladıysa, arsızlık ve hırsızlık yaptıysa hepsinden hesap sorulmalıdır" dedi.

"ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE KARŞI YAPILMIŞ BİR ANLAŞMA DEĞİL"

Türkiye-Libya deniz mutabakatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, anlaşmanın herhangi bir üçüncü ülkeye karşı yapılmadığını ifade etti.