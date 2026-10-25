Kabinede ana gündem Terörsüz Türkiye! Başkan Erdoğan liderlik edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftadaki yoğun mesaisine Kabine Toplantısı ile başlayacak. Toplantıda ekonomik gelişmeler, Orta Doğu ve Körfez'de artan gerilim ile bölgesel savunma anlaşmalarının ele alınması bekleniyor. Terörsüz Türkiye süreci ve bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirileceği toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması öngörülüyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda iç ve dış politikaya ilişkin önemli konular görüşülecek. Ekonomik gelişmelerden bölgesel güvenliğe birçok başlığın kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.
EKONOMİ VE BÖLGESEL GERİLİMİN ETKİLERİ GÖRÜŞÜLECEK
Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ekonomik gelişmeler olacak. Orta Doğu ve Körfez bölgesinde tırmanan gerilimin Türkiye ekonomisine olası etkileri değerlendirilecek.
Bölgedeki güvenlik risklerinin ekonomik yansımalarının yanı sıra Türkiye'nin bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik attığı adımlar da görüşülecek.
ORTAK SAVUNMA ANLAŞMALARI MASAYA YATIRILACAK
Türkiye'nin bölgesel güvenliği ve caydırıcılığı artırmaya yönelik savunma iş birliklerinin de Kabine gündeminde yer alması bekleniyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandığı belirtilen Mekke Ortak Savunma Anlaşması ile Katar, Endonezya ve Pakistan'ın yer aldığı Bedir Mutabakatı'na ilişkin gelişmeler değerlendirilecek. Söz konusu anlaşmaların bölgesel güvenliğe ve ülkeler arasındaki savunma iş birliğine etkileri ele alınacak.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE SON DURUM
Toplantıda Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreçlerine ilişkin gelişmeler de değerlendirilecek. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları, İsrail'in bölgedeki saldırıları ve işgal politikaları ile Orta Doğu'da artan güvenlik riskleri gündemde olacak.
LİBYA VE MISIR İLE DENİZ YETKİ ALANLARI GÜNDEMDE
Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması'nın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasının ardından yaşanan gelişmeler de Kabine'de ele alınacak. Türkiye ile Mısır arasında benzer bir anlaşmanın imzalanmasına yönelik beklentilerin de toplantıda değerlendirilmesi öngörülüyor.
TOPLANTI SONRASI GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA OLACAK
Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararları ve gündemdeki önemli gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor.
Başkan Erdoğan'ın özellikle fonların tasfiye süreci, ekonomik gelişmeler ve bölgesel güvenliğe ilişkin vereceği mesajlar yakından takip edilecek.