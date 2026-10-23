Milas Belediyesi'nde iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturmada, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.’nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. 13 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan diğer 15 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde belediyeye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 35 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de yer aldığı şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanırken, diğer 15 kişi serbest bırakıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, şirketlerin sunduğu ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatıldı.

13 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ Soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, aralarında Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. Dosyada, yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği öne sürülen işlerin ihale bedellerinin toplamının 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğu bilgisine yer verildi.