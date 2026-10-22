Futbolda şike kumpası: Eski TFF Başkan Vekili Lütfi Arıboğan için FETÖ'ye yardımdan hapis talebi
FETÖ’nün futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Arıboğan’ın “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme” suçundan cezalandırılması talep edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
FETÖ'YE YARDIM ETME SUÇUNDAN HAPİS TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Arıboğan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
O İSİMLER İÇİN TAKİPSİZLİK KARARI
Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.