Dolmabahçe'de Türkiye-Kamboçya zirvesi! Başkan Erdoğan, Başbakan Hun Manet'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye gelen Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. İki lider, törenin ardından önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kamboçya Başbakanı Hun Manet'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ağırladı.
Başkan Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider, birbirlerine beraberlerindeki heyet üyelerini tanıttı.
ERDOĞAN VE MANET'TEN KRİTİK GÖRÜŞME
Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, baş başa görüşmeye geçti. İki lider, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.
ÜST DÜZEY İSİMLER DE KATILDI
Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.