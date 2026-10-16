Başkan Erdoğan, Kamboçya Başbakanı Manet'i resmi törenle karşıladı. Karşılama töreninin ardından iki lider, birbirlerine beraberlerindeki heyet üyelerini tanıttı.

ERDOĞAN VE MANET'TEN KRİTİK GÖRÜŞME

Resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kamboçya Başbakanı Hun Manet, baş başa görüşmeye geçti. İki lider, daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.