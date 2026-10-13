Proje, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergaha alternatif oluşturacak. Yeni geçiş, mevcut yola göre 190 metre daha düşük kotta sağlanacak.

Uraloğlu, "3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Dallıkavak Tüneli, 3 bin 105 metre uzunluğunda ve çift tüplü olarak inşa edildi. Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde de çalışmalar tamamlandı.

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergah 4,6 kilometre kısalacak. Bu kesimde yolculuk süresi 15 dakika azalacak.

Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergâhı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız." ifadelerini kullandı.

"Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergâhı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık bin 334 ton azaltacağız."

TÜM ÇALIŞMALAR BİTTİĞİNDE ERZURUM-RİZE YOLU 52 KİLOMETRE KISALACAK

Dallıkavak Tüneli, 2018'de hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturuyor.