8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım
Erzurum-Rize yolunda kar, tipi ve buzlanmanın ulaşımı zorlaştırdığı Dallıkavak Geçidi’ne alternatif tünel 16 Ekim’de açılacak. Bağlantı yollarıyla birlikte 9 kilometrelik kesim hizmete girerken, 8 keskin viraj devre dışı kalacak. Güzergah 4,6 kilometre kısalacak, bu kesimde yolculuk 20 dakikadan 5 dakikaya inecek.
Erzurum-Rize yolunda yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının toplam 9 kilometrelik kesimi, 16 Ekim Cuma günü hizmete açılacak. Projeyle mevcut güzergah 4,6 kilometre kısalacak. Bu kesimde seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya düşecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projedeki çalışmaların tamamlanan bölümlerini ve yeni güzergahın sağlayacağı kazanımları paylaştı.
KAR, TİPİ VE BUZLANMAYA KARŞI TÜNELLİ GEÇİŞ
Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Uraloğlu, kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarına ilişkin şunları söyledi:
"Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacağız."