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8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım

Erzurum-Rize yolunda kar, tipi ve buzlanmanın ulaşımı zorlaştırdığı Dallıkavak Geçidi’ne alternatif tünel 16 Ekim’de açılacak. Bağlantı yollarıyla birlikte 9 kilometrelik kesim hizmete girerken, 8 keskin viraj devre dışı kalacak. Güzergah 4,6 kilometre kısalacak, bu kesimde yolculuk 20 dakikadan 5 dakikaya inecek.

Erzurum-Rize yolunda yapımı tamamlanan Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının toplam 9 kilometrelik kesimi, 16 Ekim Cuma günü hizmete açılacak. Projeyle mevcut güzergah 4,6 kilometre kısalacak. Bu kesimde seyahat süresi 20 dakikadan 5 dakikaya düşecek.

8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım - 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projedeki çalışmaların tamamlanan bölümlerini ve yeni güzergahın sağlayacağı kazanımları paylaştı.

KAR, TİPİ VE BUZLANMAYA KARŞI TÜNELLİ GEÇİŞ

Erzurum'un Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz limanlarına, sınır kapılarına ve lojistik merkezlere bağlayan stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım - 2

Uraloğlu, kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarına ilişkin şunları söyledi:

"Erzurum'u Rize'ye bağlayan kuzey-güney aksında inşa ettiğimiz Dallıkavak Tüneli ile özellikle kış aylarında kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamaların önüne geçeceğiz. Vatandaşlarımıza daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunacağız."

8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım - 3

9 KİLOMETRELİK KESİM AÇILIYOR, 21,3 KİLOMETREDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Dallıkavak Tüneli, 3 bin 105 metre uzunluğunda ve çift tüplü olarak inşa edildi. Tünelin yanı sıra bağlantı yollarının 5,9 kilometrelik bölümünde de çalışmalar tamamlandı.

Uraloğlu, "3 bin 105 metre uzunluğundaki çift tüplü Dallıkavak Tüneli ile birlikte toplam 9 kilometrelik kesimi hizmete açmaya hazırlanıyoruz. 21,3 kilometrelik kesimde ise çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

8 KESKİN VİRAJ DEVRE DIŞI KALACAK

Proje, 2 bin 349 metre rakımlı Dallıkavak Geçidi'ni içeren mevcut güzergaha alternatif oluşturacak. Yeni geçiş, mevcut yola göre 190 metre daha düşük kotta sağlanacak.

8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım - 4

Uraloğlu, "Yüksek eğimli ve 8 keskin virajın bulunduğu mevcut yol kesimini devre dışı bırakarak güzergâhı 190 metre daha düşük kota taşıdık. Böylece özellikle ağır kış şartlarında sürücülerimizin karşılaştığı ulaşım güçlüklerini önemli ölçüde azaltacağız." ifadelerini kullandı.

20 DAKİKALIK YOL 5 DAKİKAYA İNECEK

Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergah 4,6 kilometre kısalacak. Bu kesimde yolculuk süresi 15 dakika azalacak.

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:

8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım - 5

"Dallıkavak Tüneli ile mevcut güzergâhı 4,6 kilometre kısaltarak seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indireceğiz. Yıllık 76,7 milyon lira zamandan, 27 milyon lira akaryakıttan olmak üzere toplam 103,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık bin 334 ton azaltacağız."

TÜM ÇALIŞMALAR BİTTİĞİNDE ERZURUM-RİZE YOLU 52 KİLOMETRE KISALACAK

Dallıkavak Tüneli, 2018'de hizmete açılan Ovit Tüneli ve yapımı devam eden Kırık Tüneli ile birlikte Erzurum-Rize güzergahının önemli parçalarından birini oluşturuyor.

8 keskin viraj ile kış çilesi geride kalıyor: Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tünelde geri sayım - 6

Uraloğlu, güzergahın tamamındaki çalışmalar bittiğinde mevcut 248 kilometrelik yolun 196 kilometreye düşeceğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Erzurum-Rize Yolu'nun tamamında yürüttüğümüz çalışmalarla Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan ulaşım aksını güçlendiriyoruz. Mevcut durumda 248 kilometre olan güzergâhı, tüm çalışmalarımızın tamamlanmasıyla 52 kilometre kısaltarak 196 kilometreye indireceğiz. Karadeniz Sahil Yolu'nun Rize kesiminden Erzurum, Bingöl ve Diyarbakır'a uzanan kuzey-güney aksında kesintisiz bölünmüş yol konforu sağlayacağız."

#Dallıkavak Tüneli
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