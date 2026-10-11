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MSB'den Nusret-2026 tatbikatı paylaşımı! Mayınlara karşı müşterek güç

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MSB'den Nusret-2026 tatbikatı paylaşımı! Mayınlara karşı müşterek güç

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi’nde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı. Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve PHOTEX faaliyetlerinin icra edildiği tatbikatta, Türk Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyeti ve ileri teknoloji gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Mayın Tehdidine Karşı Müşterek Güç" notuyla yaptığı paylaşımda, Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

MSB'den Nusret-2026 tatbikatı paylaşımı! Mayınlara karşı müşterek güç - 1

Açıklamada, 16 Sualtı Savunma Tim personeli ile 9 ülkeden 51 yabancı personelin katılımıyla, otonom sualtı aracı kullanılarak çok sığ sularda Mayın Karşı Tedbirleri Harekâtı ve PHOTEX faaliyetinin icra edildiği belirtildi.

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