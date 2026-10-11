MSB'den Nusret-2026 tatbikatı paylaşımı! Mayınlara karşı müşterek güç

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Nusret-2026 Davet Tatbikatı kapsamında İzmir Körfezi’nde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin görüntüleri paylaştı. Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve PHOTEX faaliyetlerinin icra edildiği tatbikatta, Türk Deniz Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyeti ve ileri teknoloji gücü bir kez daha gözler önüne serildi.