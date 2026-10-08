10 yıllık kazada 3 saniyelik fark şüpheliyi ele verdi: JASAT ekipleri sürücüyü yakaladı

Manisa'da Lokman Gökçe'nin 10 yıl önce yaşamını yitirdiği trafik kazasında JASAT'ın yürüttüğü çalışma yeni bir bulguyu ortaya çıkardı. Bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında iki otomobilin yalnızca 3 saniye arayla ilerlediği tespit edildi. Kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen Y.Ç. yakalandı.