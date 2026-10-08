10 yıllık kazada 3 saniyelik fark şüpheliyi ele verdi: JASAT ekipleri sürücüyü yakaladı
Manisa'da Lokman Gökçe'nin 10 yıl önce yaşamını yitirdiği trafik kazasında JASAT'ın yürüttüğü çalışma yeni bir bulguyu ortaya çıkardı. Bir akaryakıt istasyonunun kamera kayıtlarında iki otomobilin yalnızca 3 saniye arayla ilerlediği tespit edildi. Kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen Y.Ç. yakalandı.
Manisa'da Lokman Gökçe'nin 10 yıl önce yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre çalışma, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.
Soruşturma kapsamında Gökçe'nin yaşamını yitirdiği kazanın, başka bir araç sürücüsünün sebebiyet vermesi sonucu meydana geldiği belirlendi.
KAMERA KAYITLARINDA 3 SANİYELİK FARK
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), olayın aydınlatılması için bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Bir akaryakıt istasyonuna ait kamera kayıtlarında kazaya karışan araç ile kazaya sebebiyet verdiği belirlenen otomobilin peş peşe ilerlediği görüldü.
İki araç arasında yalnızca 3 saniyelik zaman farkı bulunduğu tespit edildi.
KAZA YERİNDE CANLANDIRMA YAPILDI
JASAT ekipleri, yalnızca kamera görüntüleriyle yetinmedi.
Kaza yerinde keşif ve canlandırma yapılarak zaman-mesafe krokileri hazırlandı.
Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kameralarına ait saatler süren görüntüler de ayrıntılı şekilde incelendi.
Yapılan çalışmalar sonucunda kazaya sebebiyet verdiği tespit edilen otomobilin diğer araçla peş peşe ilerlediği belirlendi.
Y.Ç. YAKALANDI
JASAT'ın çalışmasının ardından Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Y.Ç.'nin bundan sonraki adli sürecine ilişkin kaynak açıklamada ek bilgi paylaşılmadı.